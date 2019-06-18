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Serinlemek isterken hasta olmayın... kullanırken dikkat edilmesi gerekenler...

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte kullanımı artıyor. Avrasya Hastanesi K.B.B Uzmanı Op. Dr. , lejyoner hastalığı olarak da bilinen yaz gribinin yanlış klima kullanımından kaynaklandığını söylüyor.

Yaz tehlikesi: Klima

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte kullanımı artıyor. Avrasya Hastanesi K.B.B Uzmanı Op. Dr. , lejyoner hastalığı olarak da bilinen yaz gribinin yanlış klima kullanımından kaynaklandığını söylüyor. Ateş, öksürük, halsizlik, yorgunluk, derin ve hırıntılı nefes alma gibi şikayetlere neden olan yaz gribinin bu aylarda sık görüldüğünü söylüyor. Uzman kontrolünün ve ilaç tedavisinin önemine değiniyor.

Yaz gribinden korunmak için önerilerini şöyle sıralıyor: "Klima sıcaklığı 22-23 derece olmalı, ani sıcak-soğuk hava değişimlerinin önüne geçilmeli, günde en az 2.5 litre su içilmeli, terliyken klima soğuğuna maruz kalmamalı.

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