Yaz aylarının gelmesiyle birlikte klima kullanımı artıyor. Avrasya Hastanesi K.B.B Uzmanı Op. Dr. Koray Cengiz, lejyoner hastalığı olarak da bilinen yaz gribinin yanlış klima kullanımından kaynaklandığını söylüyor. Ateş, öksürük, halsizlik, yorgunluk, derin ve hırıntılı nefes alma gibi şikayetlere neden olan yaz gribinin bu aylarda sık görüldüğünü söylüyor. Uzman kontrolünün ve ilaç tedavisinin önemine değiniyor.

Yaz gribinden korunmak için önerilerini şöyle sıralıyor: "Klima sıcaklığı 22-23 derece olmalı, ani sıcak-soğuk hava değişimlerinin önüne geçilmeli, günde en az 2.5 litre su içilmeli, terliyken klima soğuğuna maruz kalmamalı.