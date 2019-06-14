UNUTKANLIK, zihin yorgunluğu, odaklanmada güçlük ve dikkat eksikliği günümüzde 7'den 70'e tüm yaş gruplarında çağın problemi haline geldi... Beslenme ve Diyet Uzmanı Dilem İrkin Koçan, beyni güçlendiren maddeleri şöyle listeledi:

BALIK: Omega 3 zengini olan balık; beyin sağlığını korumak ve güçlendirmek için beslenme listenizde mutlaka yer almalı. Beyin sağlığı için haftada en az 2 kez, civa miktarı düşük olan ve yüksek miktarda Omega 3 içeren sardalya, hamsi, istavrit ve lüfer gibi yağlı balık tüketmeye özen gösterin.

YUMURTA: Beyin hücrelerinin gelişimine yardımcı olmak gibi son derece önemli bir işlev üstleniyor. Bu sayede öğrenme ve hafıza gibi bilişsel fonksiyonları güçlendiriyor.

CEVİZ: Hafızayı, algı ve öğrenme yetilerini iyileştirdiğini kanıtlanmıştır.

YOĞURT: Zengin bir kalsiyum deposu olan yoğurt; içeriğindeki tirozin ile hafızayı güçlendirmeye yardımcı oluyor.

YER FISTIĞI: Zengin bir niasin kaynağı olan yer fıstığı bu özelliği ile beyin sağlığının korunmasına yardımcı oluyor. Sinir sisteminin sağlıklı çalışmasına katkıda bulunmasının yanı sıra Alzheimer riskini de azaltıyor...



TOKSİN İKSİRİ

Şeftali yüksek lif sayesinde sindirimi kolaylaştırır. Uzun süre tokluk hissi verir. Vücudun enerji oranını yükseltir. Yoğurt ile beraber tüketildiğinde bağırsaklardaki besin atıklarını ve karaciğerdeki toksinleri temizler...

CEVIZ FAYDA SAÇIYOR!

Vitamın bakımından zengin olan ceviz; kemik ve dişleri güçlendirir. Cilt ve saç sağlığı için de oldukça etkilidir. Dökülme ve yıpranmayı önler. Cilt tabakasını yenileyerek sivilce oluşumunu engeller.