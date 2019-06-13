Hamburger anneliğe engel

Araştırmalar, kısırlığın tüm dünyada ve ülkemizde hızla yayıldığını gösteriyor. Üroloji ve Androloji Uzmanı Op. Dr. Evren Işık; obezite, hareketsiz yaşam, sigara kullanımı, endüstriyel beslenme alışkanlığı ve ileri yaşta çocuk sahibi olma planlarının kısırlık oranını artırdığını belirtiyor. Fast food yiyeceklerin ve ileri yaşlarda yapılan evliliklerin çocuk sahibi olmayı engellediğini söyleyen Op. Dr. Işık, sigara kullanımının da kısırlığa neden olduğunu belirtiyor. "İçerisindeki toksik maddeler kana karışıp erkekte testislere, kadında yumurtalara ulaşır. DNA'sı hasarlı olan sperm ve yumurta hücrelerinin oluşmasına neden oluyor. Bu iki hatalı kromozoma sahip ürünün birleşmesiyle sağlıklı bir gebelik elde edilemiyor. İleri yaşta çocuk sahibi olunması planlanıyorsa, erkeğin androloji uzmanı kadının ise kadın hastalıkları uzmanı tarafından değerlendirilmesi gerekiyor."
- Sağlık
- 13.06.2019
- Gazete
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