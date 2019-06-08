İnsan vücudu için yaşamsal öneme sahip su, zihinsel fonksiyonların düzenli çalışmasına yardımcı oluyor. Böbreklerin düzenli çalışmasını sağlayan su, cilt sorunlarını bitiriyor. Cildi nemlendiren, kuruluğu ve kırışıklığı önleyen suyun diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
Ağız kokusunu önler.
Dökülme ve kepek gibi saç problemlerini bitirir.
Anne sütünü artırır.
Sindirimi harekete geçirir. Bağırsak tembelliğini engeller.
Reflüye iyi gelir.
Böbrek taşı ve enfeksiyonları bitirir.
Kan hacmini artırır. Kalbi korur.
Dünyaca ünlü model Gigi Hadid, pürüzsüz cildinin sırrını paylaştı. Her gün 2.5 litre su içtiğini açıkladı.
Ağız kokusunu önler.
Dökülme ve kepek gibi saç problemlerini bitirir.
Anne sütünü artırır.
Sindirimi harekete geçirir. Bağırsak tembelliğini engeller.
Reflüye iyi gelir.
Böbrek taşı ve enfeksiyonları bitirir.
Kan hacmini artırır. Kalbi korur.
Dünyaca ünlü model Gigi Hadid, pürüzsüz cildinin sırrını paylaştı. Her gün 2.5 litre su içtiğini açıkladı.
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