Sabah kahvaltılarının vazgeçilmez lezzeti yumurta, şifa dağıtıyor. A, B, D ve E vitaminleri ile bolca amino asit içeren yumurta, sağlığa olan faydalarıyla biliniyor. Faydaları şöyle sıralanıyor: 6 İyi kolesterolü destekler. Kötü kolesterolü düşürür. 6 Kalp ve damar sağlığını korur. 6 Kas ve kemik gelişimini destekler. 6 Vücudu besleyici içeriğe sahiptir. Bağışıklığı güçlendirir. 6 Meme kanserine karşı koruma sağlar. 6 Gözleri güçlendirir. Katarakt riskini azaltır. 6 Demir deposudur. Kansızlığı bitirir.