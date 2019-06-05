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Victoria’s Secret meleği , formunun sırrını paylaştı

Victoria’s Secret meleği , formda kalma sırrını paylaştı. Sabahları mutlaka bir adet yediğini açıkladı. A, B, D ve E vitaminleri ile bolca amino asit içeren yumurta, sağlığa olan faydalarıyla biliniyor.

Sürpriz yumurta

Sabah kahvaltılarının vazgeçilmez lezzeti yumurta, şifa dağıtıyor. A, B, D ve E vitaminleri ile bolca amino asit içeren , sağlığa olan faydalarıyla biliniyor. Faydaları şöyle sıralanıyor: 6 İyi kolesterolü destekler. Kötü kolesterolü düşürür. 6 Kalp ve damar sağlığını korur. 6 Kas ve kemik gelişimini destekler. 6 Vücudu besleyici içeriğe sahiptir. Bağışıklığı güçlendirir. 6 Meme kanserine karşı koruma sağlar. 6 Gözleri güçlendirir. Katarakt riskini azaltır. 6 Demir deposudur. Kansızlığı bitirir.

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