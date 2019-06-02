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sarımsak! Uzmanlar uyardı: İşkembe çorbası ömrü uzatır...

Uzun ve sağlıklı bir ömür için sağlıklı beslenmek gerekiyor. Dr. , “Sarımsak tir. Mutlaka tüketin” diyor. Şöyle devam ediyor: Sakatat yemek, romatizmadan korur. İşkembe çorbası ise ömrü uzatır...



Modern hayat, hastalıkları da beraberinde getiriyor. Diyabetten tansiyona, romatizmadan kansere her yaştan insanı tehdit eden hastalıklardan korunmanın yolu ise sağlıklı ve doğal beslenmekten geçiyor. Ezber bozan açıklamalarıyla dikkat çeken Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş, TAKVİM gazetesinin sorularını yanıtlıyor. Şu bilgileri veriyor:

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