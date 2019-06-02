hayat, hastalıkları da beraberinde getiriyor. Diyabetten tansiyona, romatizmadan kansere her yaştan insanı tehdit eden hastalıklardan korunmanın yolu ise sağlıklı ve doğal beslenmekten geçiyor. Ezber bozan açıklamalarıyla dikkat çekenTAKVİM gazetesinin sorularını yanıtlıyor. Şu bilgileri veriyor: