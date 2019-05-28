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Isırgan otu romatizmanın sonu

Isırgan otu romatizmanın sonu
İçeriğindeki faydalı vitamin ve mineraller ile ısırgan otu, en faydalı bitkilerin başında geliyor. ABD'de yapılan araştırmaya göre bu bitkinin faydaları şöyle sıralanıyor:

Vücuttaki zararlı toksinleri temizler.
demir sayesinde, kansızlığı bitirir.
Solunum yollarını temizler.
Kas larını azaltır. Romatizma ağrılarının azalmasını sağlar.
Anne sütünü artırır. Anneye güç verir.
Sivilce oluşumunu engeller.

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