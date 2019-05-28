Isırgan otu romatizmanın sonu

İçeriğindeki faydalı vitamin ve mineraller ile ısırgan otu, en faydalı bitkilerin başında geliyor. ABD'de yapılan araştırmaya göre bu bitkinin faydaları şöyle sıralanıyor:
Vücuttaki zararlı toksinleri temizler.
İçeriğindeki demir sayesinde, kansızlığı bitirir.
Solunum yollarını temizler.
Kas ağrılarını azaltır. Romatizma ağrılarının azalmasını sağlar.
Anne sütünü artırır. Anneye güç verir.
Sivilce oluşumunu engeller.
Vücuttaki zararlı toksinleri temizler.
İçeriğindeki demir sayesinde, kansızlığı bitirir.
Solunum yollarını temizler.
Kas ağrılarını azaltır. Romatizma ağrılarının azalmasını sağlar.
Anne sütünü artırır. Anneye güç verir.
Sivilce oluşumunu engeller.
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