Romantik kekik

Sofraların vazgeçilmez baharatlarından olan kekik, A, C, E, K vitaminleri ile potasyum, demir, magnezyum, kalsiyum mineralleri içeriyor. Cinsel hayata güç veriyor. Afrodizyak etkisiyle cinsel gücü ve isteği artırıyor. Çocuk sahibi olmayı kolaylaştırıyor. Kalbi ve karaciğeri koruyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
Yüksek tansiyonu ve kolesterolü düşürür.
Kolon kanserine karşı koruma sağlar.
Meme kanserine yakalanma riskini azaltır.
Enfeksiyonları önler.
Cilt sağlığını korur.
Astım bronşiti, öksürüğü ve ateşi keser.
Saçları besler.
Solunum yollarını açar.
Kemikleri güçlendirir.
Rahatlatır. Stresi bitirir.
Gözleri korur.
Cinsel hayatta güç verir.
Kalp ritmini düzenler.
Yüksek tansiyonu ve kolesterolü düşürür.
Kolon kanserine karşı koruma sağlar.
Meme kanserine yakalanma riskini azaltır.
Enfeksiyonları önler.
Cilt sağlığını korur.
Astım bronşiti, öksürüğü ve ateşi keser.
Saçları besler.
Solunum yollarını açar.
Kemikleri güçlendirir.
Rahatlatır. Stresi bitirir.
Gözleri korur.
Cinsel hayatta güç verir.
Kalp ritmini düzenler.
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