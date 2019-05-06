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Romantik kekik
Sofraların vazgeçilmez baharatlarından olan kekik, A, C, E, K vitaminleri ile potasyum, demir, magnezyum, kalsiyum mineralleri içeriyor. Cinsel hayata güç veriyor. Afrodizyak etkisiyle cinsel gücü ve isteği artırıyor. Çocuk sahibi olmayı kolaylaştırıyor. Kalbi ve karaciğeri koruyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:

Yüksek tansiyonu ve kolesterolü düşürür.
Kolon ine karşı koruma sağlar.
Meme kanserine yakalanma riskini azaltır.
Enfeksiyonları önler.
Cilt sağlığını korur.
Astım bronşiti, öksürüğü ve ateşi keser.
Saçları besler.
Solunum yollarını açar.
Kemikleri güçlendirir.
Rahatlatır. Stresi bitirir.
Gözleri korur.
ta güç verir.
Kalp ritmini düzenler.

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