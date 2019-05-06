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lere enginar gücü

Kemiklere enginar gücü
Fosfor, kalsiyum, demir, sodyum, potasyum, magnezyum, çinko, A, B1, B2, B6 ve C vitaminlerinden zengin olan enginar, sağlığı koruyor. güçlendiren bu vitamin deposu sebzenin faydaları şöyle sıralanıyor:

Kolesterolü dengeler.
Kan basıncını düşürür. Kalp hastalıklarından korur.
Karaciğeri korur.
Enginar yaprakları, idrar söktürücüdür.
İçerdiği C vitamini sayesinde bağışıklığı güçlendirir.
Kansızlığı bitirir.
Alzheimer ve demans hastalığına karşı korur.
sağlığını korur. Kemik erimesine yakalanma riskini azaltır.

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