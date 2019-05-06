Kemiklere enginar gücü

Fosfor, kalsiyum, demir, sodyum, potasyum, magnezyum, çinko, A, B1, B2, B6 ve C vitaminlerinden zengin olan enginar, sağlığı koruyor. Karaciğeri güçlendiren bu vitamin deposu sebzenin faydaları şöyle sıralanıyor:
Kolesterolü dengeler.
Kan basıncını düşürür. Kalp hastalıklarından korur.
Karaciğeri korur.
Enginar yaprakları, idrar söktürücüdür.
İçerdiği C vitamini sayesinde bağışıklığı güçlendirir.
Kansızlığı bitirir.
Alzheimer ve demans hastalığına karşı korur.
Kemik sağlığını korur. Kemik erimesine yakalanma riskini azaltır.
Kolesterolü dengeler.
Kan basıncını düşürür. Kalp hastalıklarından korur.
Karaciğeri korur.
Enginar yaprakları, idrar söktürücüdür.
İçerdiği C vitamini sayesinde bağışıklığı güçlendirir.
Kansızlığı bitirir.
Alzheimer ve demans hastalığına karşı korur.
Kemik sağlığını korur. Kemik erimesine yakalanma riskini azaltır.
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