Bağırsak tembelliği ile oluşan kabızlık, en sık görülen sindirim sıkıntılarının başında geliyor. Karın bölgesinde hissedilen rahatsızlık, şişkinlik ve gerginlikle belirti veren bu sağlık sorunu, yaşam kalitesini düşürüyor. Kadınlarda erkeklere oranla 2-3 kat daha fazla görülen kabızlıktan kurtulmanın doğru besinleri tüketmekten geçiyor. Fiziksel aktivitenin bağırsak hareketlerini hızlandırarak kabızlığı bitirdiğini söyleyen uzmanlar, güne bir bardak su ile başlamayı öneriyor. Kuru baklagiller, tahıllar, meyveler, sebzeler, yağlı tohumlar ve sert kabuklu meyve sebzelerin lifli içeriği ile bağırsakları çalıştırdığını belirten uzmanlar yoğurt, kefir, peynir, turşu, keçi sütü, bitter çikolata ve ayranın mucize etkisi gösterdiğini belirtiyor.
- Sağlık
- 04.05.2019
- Gazete
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