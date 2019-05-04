Bugünkü
Takvim

Bağırsak ​tembelliği ile oluşan kabızlığa nla çözüm!

Kabızlığa bir bardak ayran
Bağırsak tembelliği ile oluşan , en sık görülen sindirim sıkıntılarının başında geliyor. Karın bölgesinde hissedilen rahatsızlık, şişkinlik ve gerginlikle belirti veren bu sağlık sorunu, yaşam kalitesini düşürüyor. Kadınlarda erkeklere oranla 2-3 kat daha fazla görülen kabızlıktan kurtulmanın doğru besinleri tüketmekten geçiyor. Fiziksel aktivitenin bağırsak hareketlerini hızlandırarak kabızlığı bitirdiğini söyleyen uzmanlar, güne bir bardak su ile başlamayı öneriyor. Kuru baklagiller, tahıllar, meyveler, sebzeler, yağlı tohumlar ve sert kabuklu meyve sebzelerin lifli içeriği ile bağırsakları çalıştırdığını belirten uzmanlar yoğurt, kefir, peynir, turşu, keçi sütü, bitter çikolata ve nın mucize etkisi gösterdiğini belirtiyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSağlık HaberleriBağırsak ​tembelliği ile oluşan kabızlığa ayranla çözüm!
Diğer Sağlık Haberleri Tüm sağlık haberleri
Tüm Sağlık Haberleri