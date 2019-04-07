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Dr. sağlıklı hayatın şifresini açıkladı: Babaanneniz gibi beslenin

Marketlerde satılan paketli gıdalardan lezzet değil, hastalık çıktı. . , sağlıklı hayatın şifresini açıkladı: Babaanneniz ve dedeniz gibi ‘tarlada’ yetişen ürünleri tüketin. Alışverişi pazardan yapın.



Modern çağın neden olduğu hareketsiz yaşam, hastalıkları da beraberinde getiriyor. Kan şekerindeki dengesizlikler ile ortaya çıkan diyabet hastalığı, hayatı tehdit ediyor. Neden olduğu şikayetler ile yaşam kalitesini düşüren ve ömrü kısaltan bu hastalıktan korunmada, doğru beslenme önem taşıyor. ABD'li Beslenme Uzmanı Dr. Mark Hyman, şeker hastalığının tedavi yöntemleri hakkında bilgi veriyor.

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