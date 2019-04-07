Modern çağın neden olduğu hareketsiz yaşam, hastalıkları da beraberinde getiriyor. Kan şekerindeki dengesizlikler ile ortaya çıkan diyabet hastalığı, hayatı tehdit ediyor. Neden olduğu şikayetler ile yaşam kalitesini düşüren ve ömrü kısaltan bu hastalıktan korunmada, doğru beslenme önem taşıyor. ABD'li Beslenme Uzmanı Dr. Mark Hyman, şeker hastalığının tedavi yöntemleri hakkında bilgi veriyor.
- Sağlık
- 07.04.2019
- Gazete
Dr. Mark Hyman sağlıklı hayatın şifresini açıkladı: Babaanneniz gibi beslenin
Marketlerde satılan paketli gıdalardan lezzet değil, hastalık çıktı. Beslenme Uzmanı Dr. Mark Hyman, sağlıklı hayatın şifresini açıkladı: Babaanneniz ve dedeniz gibi ‘tarlada’ yetişen ürünleri tüketin. Alışverişi pazardan yapın.
Modern çağın neden olduğu hareketsiz yaşam, hastalıkları da beraberinde getiriyor. Kan şekerindeki dengesizlikler ile ortaya çıkan diyabet hastalığı, hayatı tehdit ediyor. Neden olduğu şikayetler ile yaşam kalitesini düşüren ve ömrü kısaltan bu hastalıktan korunmada, doğru beslenme önem taşıyor. ABD'li Beslenme Uzmanı Dr. Mark Hyman, şeker hastalığının tedavi yöntemleri hakkında bilgi veriyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.