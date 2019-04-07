çağın neden olduğuhastalıkları da beraberinde getiriyor. Kan şekerindeki dengesizlikler ile ortaya çıkanhayatı tehdit ediyor. Neden olduğu şikayetler ile yaşam kalitesini düşüren ve ömrü kısaltan bu hastalıktan korunmada,ABD'li Beslenme Uzmanı Dr. Mark Hyman, şeker hastalığının tedavi yöntemleri hakkında bilgi veriyor.