Güçlü böbreklerin sırrı: Elma sirkesi

Toplumsal bir sağlık sorunu olan böbrek taşı, neden olduğu dayanılmaz ağrı ile biliniyor. Az su tüketimine bağlı olarak gelişen bu hastalık, yaşam kalitesini düşürüyor. Zamanla vücudun en hayati organlarından biri olan böbreğe zarar veren taşların erken teşhisi ve tedavisi önem taşıyor. Fiziki muayene ve ultrason yöntemi ile böbrek taşı teşhisinin konulduğunu belirten uzmanlar, tedavide ameliyatlı ve ameliyatsız yöntemlerin olduğunu belirtiyor. "Ameliyatsız yöntemlerde bazı ilaç tedavileri var. Hastalar bu ilaçları içip, bol sıvı alarak taşlarını düşürebiliyor. Diğer yöntem ses dalgalarıyla böbrek taşı kırmak için kullanılan yöntemlerden biri. Bunlar uygun taşlarda başarılı olabilir. Büyük taşlar için ameliyat öneriyoruz" diyen uzmanlar beslenmenin tedavideki etkisine değiniyor. Az su içen bireylerde böbrek taşının daha sık görüldüğünü belirten uzmanlar, şu besinlerin tüketilmesini öneriyor:
ELMA SİRKESİ: Böbrek taşlarını eritir. Taşların düşürülmesini kolaylaştırır.
KIRK KİLİT OTU: Çayı, taşların düşürülmesine yardımcı olur.
FESLEĞEN: Her gün bir çay kaşığı fesleğen suyuna aynı oranda bal ekleyerek tüketmek, taşları düşürür.
ISIRGAN OTU: Böbrekleri korur. Taşları düşürür.
NAR: Suyu, böbrek taşı oluşumuna karşı korur.
ZENCEFİL: Böbrek sağlığını korur.
KABAK ÇEKİRDEĞİ: Böbrek taşlarından korur.
MAYDANOZ: Böbrekleri temizler.
BALKABAĞI: Böbrekleri korur
ELMA SİRKESİ: Böbrek taşlarını eritir. Taşların düşürülmesini kolaylaştırır.
KIRK KİLİT OTU: Çayı, taşların düşürülmesine yardımcı olur.
FESLEĞEN: Her gün bir çay kaşığı fesleğen suyuna aynı oranda bal ekleyerek tüketmek, taşları düşürür.
ISIRGAN OTU: Böbrekleri korur. Taşları düşürür.
NAR: Suyu, böbrek taşı oluşumuna karşı korur.
ZENCEFİL: Böbrek sağlığını korur.
KABAK ÇEKİRDEĞİ: Böbrek taşlarından korur.
MAYDANOZ: Böbrekleri temizler.
BALKABAĞI: Böbrekleri korur
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