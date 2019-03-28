Vanilyayla mutluluklar

kokusuyla bile mutluluk veriyor. Afrodizyak etkisi gösterereksorun yaşayanların yardımına koşuyor.Sperm kalitesini yükseltiyor. Kısırlığı bitiriyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:Kalp sağlığını korur.Kokusu, stresi azaltır.Hazmı kolaylaştırır ve bağırsaklar için de faydalıdır.Ateş düşürücüdür.Öksürüğü keser.Astım, alerji ve soğuk algınlığından korur.Mide bulantısını hafifletir.Bağışıklığı güçlendirir.Tatlı isteğini bastırır.