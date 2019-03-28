Vanilyayla mutluluklar

Vanilya, kokusuyla bile mutluluk veriyor. Afrodizyak etkisi göstererek aşk hayatında sorun yaşayanların yardımına koşuyor. Cinsel gücü ve isteği artırıyor. Sperm kalitesini yükseltiyor. Kısırlığı bitiriyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
Kalp sağlığını korur.
Kokusu, stresi azaltır.
Hazmı kolaylaştırır ve bağırsaklar için de faydalıdır.
Ateş düşürücüdür.
Öksürüğü keser.
Astım, alerji ve soğuk algınlığından korur.
Mide bulantısını hafifletir.
Bağışıklığı güçlendirir.
Tatlı isteğini bastırır.
Kalp sağlığını korur.
Kokusu, stresi azaltır.
Hazmı kolaylaştırır ve bağırsaklar için de faydalıdır.
Ateş düşürücüdür.
Öksürüğü keser.
Astım, alerji ve soğuk algınlığından korur.
Mide bulantısını hafifletir.
Bağışıklığı güçlendirir.
Tatlı isteğini bastırır.
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