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Sağlıklı kalbin yolu bitkilerden geçiyor! çayı kalp krizinden koruyor

Sağlıklı atan bir kalbin yolu, bitkilerden geçiyor. çayı kalp ritmini düzenliyor. Kalp krizinden koruyor.




Doğal bitkiler, şifanın adresini oluşturuyor. Uzman Eczacı Anooshirvan Miandji, Alzheimer, Parkinson, tansiyon, kolesterol ve kanser gibi hastalıkların bitkisel tedavisine değiniyor. Kitapları satış rekorları kıran Anooshirvan Miandji, şifalı bilgiler hakkında şu bilgileri veriyor:

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