Doğal bitkiler, şifanın adresini oluşturuyor. Uzman Eczacı Anooshirvan Miandji, Alzheimer, Parkinson, tansiyon, kolesterol ve kanser gibi hastalıkların bitkisel tedavisine değiniyor. Kitapları satış rekorları kıran Anooshirvan Miandji, şifalı bilgiler hakkında şu bilgileri veriyor:
- Sağlık
- 20.03.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.