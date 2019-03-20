





Doğal bitkiler, şifanın adresini oluşturuyor. Uzman Eczacı Anooshirvan Miandji, Alzheimer, Parkinson, tansiyon, kolesterol ve kanser gibi hastalıkların bitkisel tedavisine değiniyor. Kitapları satış rekorları kıran Anooshirvan Miandji, şifalı bilgiler hakkında şu bilgileri veriyor: