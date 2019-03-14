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'nın güzellik zencefil

Sırrı zencefil
Dünyanın en seksi kadınları arasında gösterilen Kolombiyalı şarkıcı Shakira, güzellik paylaştı. yaptığını ve doğru beslenmeye gayret ettiğini belirten 42 yaşındaki güzel, öğünlerinde yoğurt, ceviz, badem, tam tahıllı gıdalar ve zencefili bol bol tükettiğini vurguladı.

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