Dünyanın en seksi kadınları arasında gösterilen Kolombiyalı şarkıcı Shakira, güzellik sırrını paylaştı. Egzersiz yaptığını ve doğru beslenmeye gayret ettiğini belirten 42 yaşındaki güzel, öğünlerinde yoğurt, ceviz, badem, tam tahıllı gıdalar ve zencefili bol bol tükettiğini vurguladı.
- Sağlık
- 14.03.2019
- Gazete
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