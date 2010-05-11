İlgisiz kalan kadınlar panik atak oluyor

İstanbul Üniversitesiİstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Konsültasyon- Liyezon Psikiyatrisi Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sedat Özkan, panik atak bozukluğu hakkında merak edilen soruları yanıtladı.Panik bozukluk, özellikle son yıllarda sıkçagündeme geliyor. Grip gibi salgına dönüşebiliyor. Toplum, ekonomik kriz uzadıkça, psikolojik yıkıma gidebiliyor. İnsanlar, ekonomik olarak dönem dönem sorun yaşayabiliyor amamücadele dürtüsünü kaybederlerse,bireysel ve toplumsal yıkıma gidiyorlar. Zorlanmalar karşısında kaygıyaşamakdoğal birolay... Paniği anlamamız için insan varlığını sadece biyolojik değil, psikososyal boyutlarıyla da kavramamız gerekiyor.Hayatta kaybedecek şeylerin artmasıyla birlikte panik bozukluğun da görülme riskinin artacağını düşünüyorum. Yani kırsal kesim demoderndünyanın tehdidi altında. Bu nedenle salgınhastalıklar ve ekonomik kriz gibi tümdünyayı etkileyen her faktör, aynı zamanda kırsal kesimi de tehdit ediyor. Bazı meslekgruplarında dapaylaşım azaldıkça, panik atakla dahasık karşılaşıyoruz.Panik atak kadınlarda daha sık görülüyor. Panik atak hastası kadın ise, bu durum erkekte koruyuculuk duygusunu teşvik edebilir. Panik atak kronikleşirse ve yıllara yayılırsa kadında tükenmişlik, erkekte ise yılgınlık gelişebilir. Panik atak bozukluğu olan erkek ise, işler genel olarak zorlaşıyor. Erkeğin yardım-bakım isteyen rolünde olması ilişkiyi zorluyor. Erkek hastalarda alkol, agresif patlamalar gibi yan yol olarak isimlendirdiğimiz farklı yollara sapmalar ortaya çıkıyor.Panik atak, cinsel yaşam üzerinde de olumsuz etkiler gösterebiliyor. Özellikle erkeklerin cinsel yaşamı, daha fazla etkileniyor.Hormonlarla beyin kimyası ve psikolojisi arasında çift yönlü bir ilişki vardır. Ruhsal gerginlik ve çatışmalar da beyin kimyasını değiştirerek hormon ve iç salgı bezlerini etkiler. Kadınlarda ortaya çıkan psikiyatrik bozuklukların birçoğu adet görme ile ilişkilidir. Kadınlarda ruhsal hastalıklar ya bu dönemde başlar ya da yüzeye çıkar. Panik atakta hamilelik ile birlikte azalma olabilir. Hamileliğin getirdiği hormonal değişiklik, psikolojik mutluluk hali hastaları olumlu yönde etkileyebilir. Bazı alt tiplerinde özellikle riskli gebelik gibi durumlarda ise kaygı bozukluğu biraz atar.Ev kadınları, panik atağı bahane olarak ileri sürmüyor. Ama kimi zaman ilgi görme ve destek alma ihtiyacıyla gündeme getirebilirler. Hastalar, iş hayatındaki sosyal ilişkilerde ya da ailedeki bazı görevlerden uzaklaşma isteğiyle de, panik bozukluğu olduğunu sıkça dile getirebilirler. Panik atak, hastanın ölmesine ve sakat kalmasına neden olmaz. Ancak yaşam kalitesini bozar.bir kadın hasta. Kendini kontrol etmekte zorlanıyordu. Sık sık sevdiklerini kaybetme endişesi, yerinde duramama ve nefes alma güçlüğü yaşıyordu.geçen olayları rüya ile gerçek arasında kalma şeklinde açıklıyor. Zaman zaman bu durumla başa çıkamadığını ve kendini pencereden aşağı atmayı düşündüğünü bile söylüyordu. Geceleri uykusundan korkarak ve çığlıkla uyanıyordu. Şimdi kendisine ilaç ve psikoterapi yöntemi uygulanıyor.7 aylık hamile bir kadın hasta. BizeÇıldırıyorum, aklımı kaybediyorum' düşüncesiyle başvurdu. Yerinde duramıyor ve nefes darlığıyla boğuşuyordu. Ailenin tek çocuğu olduğu için, korumacı bir ailede yetiştirilmişti.ilk dönemlerinde önceden olan iç sıkıntısı, gerginlikte artma ve gerginlik sıklığında çoğalma mevcuttu. Bununla birlikte kapalı yerlerde durmakta zorlanıyor, tek başına sokağa çıkmak istemiyordu. Bir süre bilişsel davranışsal tedavi gördü.Aldatma tek başına panik atağın ortaya çıkmasında etkili değil. Ancak kişinin çocukluk döneminde çözümlenmemiş ayrılık kaygısı varsa, bu bağlamda yaşanan aldatma ya da terk edilmeyle birlikte panik atağın ortaya çıkma riski artar. Çocukluk döneminde anne veya baba yoksunluğu yaşayanların, böyle bir durumda panik yaşama riski biraz daha fazladır. Doyurulmamış sevgi gereksinimi de panik atağı tetikleyici faktörler arasında yer alır. Bu tür panikler bağımlı kişilik yapısındaki insanlarda biraz daha fazladır. Yetişkin ve özgüveni tam bireyler aldatılmaktan da daha az örselenirler.Boşanma ya da işten ayrılma tek başına etkili olmamakla birlikte, kişi özgüven ve güven kaybıyla birlikte kendisini sosyal ve ekonomik açıdan emniyette hissetmiyorsa, doğal olarak ortaya kaygı çıkar. Panik atak ile bu kaygıyı ayırt etmek önemlidir. Boşanma ya da işsiz kalmanın ardından kaygı yaşamak doğaldır. Burada önemli olan kişinin krizlerle nasıl baş ettiğidir. Belirsizlik ne kadar fazla ise kaygının ortaya çıkma riski de o kadar artar. Maddi ve manevi gereksinimlerin karşılanmasıyla bu kaygı azalırHumanite Psikiyatri Kliniği'nden Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Dr. Gözde Lus, çocuklarda panik atak ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı:Çocuklarda panik atak teşhisi oldukça tartışılan bir konu. Yetişkinlerde olduğu gibi çocuklarda da panik bozukluk yineleyen, beklenmedik panik atakların olması ve başka atakların olacağına dair sürekli kaygı duyma ile ortaya çıkar. Birçok araştırmacı panik bozukluğun ergenlikte, özellikle 14 yaşından sonra, başladığını düşünüyor.Evet, tetikler. Panik bozukluğu olan kişilerin, hastalık süresince stresli olaylarla karşı karşıya kaldığı bilinmektedir. Stres yaratan olaylar, hastalığın ortaya çıkışını tetikler.Panik bozukluğu olan bireylerin ailelerinde panik bozukluk, normal toplumdan 3- 5 kat daha fazla. Panik bozukluğu olan hastaların, birinci derece akrabalarında rahatsızlığın oranı ise yüzde 21.Çocuklardaki panik atağın tedavisinde temel nokta; rahatsızlığın farmakolojik ajanlar kullanılarak ortadan kaldırılmasıdır. Yine çocuklarda da olasılık yönetimi, gevşetme, modelleme ve rol yapma gibi psikoterapötik yöntemler kullanılır.Hiperaktivite başlangıç yaşı, semptomları ve klinik görünümü ile panik bozukluktan ayrılır. Buna rağmen panik bozukluk tanısı konulurken, hastayla yapılan görüşme sırasında yaşam öyküsü incelenmeli ve psikiyatrik muayenesi buna göre yapılmalıdır.