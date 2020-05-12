Kusmak orucu bozar mı? Oruçluyken diş fırçalamak orucu bozar mı?

Ramazan ayında oruç ibadeti idrak edilirken orucu bozan durumların neler olduğunu bilerek ona göre davranmak ön plana çıkıyor. İstemeden de olsa oruçluyken kusulduğunda orucun bozulup bozulmadığı konusunda Diyanet açıklaması merak ediliyor. Oruçluyken bazı davranışlardan kaçınmak önem taşıyor. İslam alemi için yeri büyük olan Ramazan orucu ile ilgili internette sıkça araştırılan soruların yanıtını paylaştık.
KUSMAK ORUCU BOZAR MI?
Miktarı ne olursa olsun kendiliğinden gelen kusuntu orucu bozmaz. Aynı şekilde mideden ansızın ağza yükselip tekrar mideye dönen şeyler de oruca zarar vermez. Kişinin kendi isteği ile ağız dolusu kusması hâlinde ise oruç bozulur.
Hz. Peygamber (s.a.s.), "Oruçlu kimse kendisine hâkim olamayarak kusarsa ona kaza gerekmez. Her kim de kendi isteği ile kusarsa orucunu kaza etsin." (Ebû Dâvûd, Savm, 32; Tirmizî, Savm, 25) buyurmuştur.
Bununla birlikte, kustuğu için orucu bozuldu zannıyla yemeye içmeye devam eden kimsenin orucu bozulur. Böyle bir kimseye keffâret değil, gününe gün kaza gerekir (İbnü'l-Hümâm, Feth, II, 332; el-Fetâva'l-Hindiyye, I, 226).
DİŞ FIRÇALAMAK ORUCU BOZAR MI?
Boğaza su kaçırmadan ağzı su ile çalkalamak orucu bozmadığı gibi diş fırçalamakla da oruç bozulmaz (el-Fetâva'l-Hindiyye, I, 220). Bununla birlikte, diş macununun veya suyun boğaza kaçması hâlinde oruç bozulur. Orucun bozulma ihtimali dikkate alınarak, dişlerin imsakten önce ve iftardan sonra fırçalanması, oruçluyken fırçalanacaksa macun kullanılmaması uygun olur.
ORUÇLUYKEN BANYO YAPMAK ORUCU BOZAR MI?
Oruçlu iken Kuran-ı Kerim'de neler yapılamayacağı açıkça ifade edilmiştir. Bu ifade edilen şeyler arasında denize girmek veya yıkanmanın yasak olmadığını görüyoruz. Bir insan tabi ki oruçlu olduğu zamanda özellikle yaz aylarında, sıcakta kişisel temizliğini yerine getirebilmek için pekala yıkanmalıdır. Oruçlu iken su içilmez. Yıkandığı esnada su içmediği müddetçe yıkanmasında herhangi bir sorun yoktur.
GARGARA YAPMAK ORUCU BOZAR MI?
Diyanet tarafından yapılan açıklamada abdest alınırken ağza su alınması orucu bozmadığı gibi gargara yapmak da orucu bozmayacaktır. Burada hassas bir nokta vardır suyun yutulmaması! Suyu yutmak orucu bozacağı için gargara yapmak risk teşkil edecek bir unsur olacağından yapılmaması orucun bozulmaması adına daha sağlıklı olacaktır.
ORUCU BOZAN HALLER
Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.