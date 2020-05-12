Kusmak orucu bozar mı? Oruçluyken diş fırçalamak orucu bozar mı?

GARGARA YAPMAK ORUCU BOZAR MI?



Diyanet tarafından yapılan açıklamada abdest alınırken ağza su alınması orucu bozmadığı gibi gargara yapmak da orucu bozmayacaktır. Burada hassas bir nokta vardır suyun yutulmaması! Suyu yutmak orucu bozacağı için gargara yapmak risk teşkil edecek bir unsur olacağından yapılmaması orucun bozulmaması adına daha sağlıklı olacaktır.



ORUCU BOZAN HALLER



Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.