Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor! Toyota geri görüş kamerası arızası için geri çağırma başlattı

Son dönemde arka kamera hataları artıyor

Geri görüş kamera sistemleri artık yasa gereği yeni araçlarda standart olarak sunulsa da yazılım tabanlı sistemlerde hatalar giderek daha fazla gündeme geliyor.

Ford, geçtiğimiz ay benzer bir problem nedeniyle 3,3 milyon aracı geri çağırmıştı. Stellantis ise geçtiğimiz yıl arka kamera sorununa bağlı olarak 1,2 milyon aracını servislere yönlendirmişti. Toyota da sadece geçtiğimiz ay yaklaşık 394 bin aracı yine geri görüş sistemi sorunundan dolayı geri çağırmış ve sürücü görüşünü azaltan problemin giderileceğini açıklamıştı.