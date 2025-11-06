Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor! Toyota geri görüş kamerası arızası için geri çağırma başlattı

Yabancı basında yer alan haberlere göre Toyota, ABD'de geri görüş kamerasındaki yazılım hatası nedeniyle 1 milyonun üzerinde aracı geri çağırma kararı aldı. Reuters'ın geçtiği bilgiye göre arıza, aracın geri vitese alınması sırasında kameranın ekran görüntüsünün donmasına veya kararmasına yol açabiliyor.
Hangi modeller geri çağırma kapsamına giriyor?
Reuters'ın aktardığı habere göre geri çağırma kararı, 2022–2026 model yılları arasında üretilen Toyota ve Lexus modellerini kapsıyor.
Etki altındaki modeller arasında:
-
Toyota Camry
-
Toyota Highlander
-
-
Ayrıca Lexus tarafında da RX, TX, LS, GX, NX ve LX modelleri geri çağırma listesinde yer alıyor.
Sadece Toyota ve Lexus değil: Panoramik Görünüm Monitör sistemi bulunan Subaru Solterra'ların da aynı hatadan etkilenebileceği bildirildi.
NHTSA: Standartlara uygun değil
ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), geri görüş kamerasının görüntüsünün donması veya kararması durumunun federal güvenlik standartlarına aykırı olduğunu belirtti. Kurum, sürücünün geri manevrada çevresini görememesinin kazaları artırma ihtimaline dikkat çekti.
Toyota, yazılım güncellemesinin ücretsiz olarak yapılacağını ve gerekli bilgilendirmenin servisler üzerinden kullanıcıya ulaşacağını duyurdu.