Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor! Toyota geri görüş kamerası arızası için geri çağırma başlattı

Toyota, milyonlarca sürücüyü ilgilendiren kritik bir güvenlik uyarısı yayınladı. ABD’de 1,02 milyon aracın geri çağrılmasına yol açan hata, geri görüş kamerasında tespit edilen yazılım problemi nedeniyle ortaya çıktı. Aracın geri vitese alınması sırasında ekranın donması veya tamamen kararması, kazalara davetiye çıkaran ciddi bir risk oluşturuyor.

Yabancı basında yer alan haberlere göre Toyota, ABD'de geri görüş kamerasındaki yazılım hatası nedeniyle 1 milyonun üzerinde aracı geri çağırma kararı aldı. Reuters'ın geçtiği bilgiye göre arıza, aracın geri vitese alınması sırasında kameranın ekran görüntüsünün donmasına veya kararmasına yol açabiliyor.

Hangi modeller geri çağırma kapsamına giriyor?

Reuters'ın aktardığı habere göre geri çağırma kararı, 2022–2026 model yılları arasında üretilen Toyota ve Lexus modellerini kapsıyor.

Etki altındaki modeller arasında:

Ayrıca Lexus tarafında da RX, TX, LS, GX, NX ve LX modelleri geri çağırma listesinde yer alıyor.

Sadece Toyota ve Lexus değil: Panoramik Görünüm Monitör sistemi bulunan Subaru Solterra'ların da aynı hatadan etkilenebileceği bildirildi.

NHTSA: Standartlara uygun değil

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), geri görüş kamerasının görüntüsünün donması veya kararması durumunun federal güvenlik standartlarına aykırı olduğunu belirtti. Kurum, sürücünün geri manevrada çevresini görememesinin kazaları artırma ihtimaline dikkat çekti.

Toyota, yazılım güncellemesinin ücretsiz olarak yapılacağını ve gerekli bilgilendirmenin servisler üzerinden kullanıcıya ulaşacağını duyurdu.

Son dönemde arka kamera hataları artıyor

Geri görüş kamera sistemleri artık yasa gereği yeni araçlarda standart olarak sunulsa da yazılım tabanlı sistemlerde hatalar giderek daha fazla gündeme geliyor.

Ford, geçtiğimiz ay benzer bir problem nedeniyle 3,3 milyon aracı geri çağırmıştı. Stellantis ise geçtiğimiz yıl arka kamera sorununa bağlı olarak 1,2 milyon aracını servislere yönlendirmişti. Toyota da sadece geçtiğimiz ay yaklaşık 394 bin aracı yine geri görüş sistemi sorunundan dolayı geri çağırmış ve sürücü görüşünü azaltan problemin giderileceğini açıklamıştı.

