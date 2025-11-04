PODCAST CANLI YAYIN

Tesla liderliği kaptırdı! Türkiye’de Ekim ayının en çok satılan elektrikli otomobilleri açıklandı

Türkiye otomobil pazarında elektrikli araçların payı hızla büyüyor. Ocak-ekim döneminde toplam otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 10,20 artışla 1 milyon 43 bin 796 adede yükseldi. Elektrikli modellerde ise tablo değişti.

Türkiye'de Ekim ayında elektrikli araç satışlarında dengeler tamamen değişti. Uzun süre bu kategoride liderliği elinde tutan Tesla, bu kez ilk 10'a dahi giremedi.

ELEKTRİKLİ PAZARINDA DENGELER DEĞİŞİYOR

Elektrikli araç satışları son bir yılda Türkiye'de ivmesini artırdı. Markaların agresif fiyat politikaları, yerli Togg'un güçlü etkisi, global marka rekabeti ve vergi avantajları Ekim ayında dikkat çeken bir tablo ortaya çıkardı. Satış sonuçlarına göre Togg şimdi iki modeliyle de listenin zirvesine oturdu.

Tesla'nın uzun süre koruduğu liderliği yerli Togg T10F devraldı. Tesla ise ilk 10 sıralamada yer alamadı ve böylece Türkiye'de elektrikli pazarında güç dengeleri tamamen değişti.

YERLİ TOGG ZİRVEDE: İŞTE EKİM AYINDA EN ÇOK SATAN ELEKTRİKLİLER

Ekim 2025'te Türkiye'de en çok satılan elektrikli otomobiller şöyle oluştu:

• 1. Togg T10F: 2 bin 532 adet
• 2. Togg T10X: 1.623 adet
• 3. KG Mobility Torres: 1.046 adet
• 4. Volvo EX30: 870 adet
• 5. Kia EV3: 841 adet
• 6. Opel Frontera: 625 adet
• 7. Fiat Grande Panda: 606 adet
• 8. Mini Countryman: 602 adet
• 9. BYD Atto 3: 583 adet
• 10. Citroën C3: 571 adet

Sıra Model Ekim Satışı Kasım 2025 güncel fiyat aralığı
1 Togg T10F 2.532 ≈ 1.878.000 TL'den başlıyor
2 Togg T10X 1.623 ≈ 1.862.000 TL'den başlıyor
3 KG Mobility Torres (EV) 1.046 ≈ 1.750.000 – 2.050.000 TL
4 Volvo EX30 870 ≈ 2.227.000 TL – 2.600.000 TL
5 Kia EV3 841 ≈ 1.900.000 – 2.200.000 TL
Sıra Model Ekim Satışı Kasım 2025 güncel fiyat aralığı
6 Opel Frontera (EV) 625 ≈ 1.630.000 – 1.900.000 TL
7 Fiat Grande Panda (EV) 606 ≈ 1.300.000 – 1.550.000 TL
8 Mini Countryman (EV) 602 ≈ 2.050.000 – 2.500.000 TL
9 BYD Atto 3 583 ≈ 1.650.000 – 1.950.000 TL
10 Citroën C3 (EV) 571 ≈ 1.150.000 – 1.450.000 TL
Yerli markanın çift zirvesi sektörün gidişatını değiştirebilir

Togg'un iki farklı modeliyle listenin ilk iki sırasında yer alması, yerli üreticinin artık elektrikli segmentte belirleyici hale geldiğini gösteriyor. Uzmanlar, 2026'ya doğru pazar payının daha da artabileceğini belirtiyor. Tesla'nın gerilemesi ise "Türkiye fiyat stratejisi" tartışmalarını bir kez daha gündeme getirdi.

2026 elektrikli rekabeti daha sert olacak

Elektrikli pazarında 2026 yılında Çinli markaların da Türkiye'de daha agresif fiyat politikasıyla girmeye hazırlandığı biliniyor. Bu durum rekabetin daha da dozu yüksek bir döneme doğru ilerlediğine işaret ediyor.

