Tesla liderliği kaptırdı! Türkiye’de Ekim ayının en çok satılan elektrikli otomobilleri açıklandı

ELEKTRİKLİ PAZARINDA DENGELER DEĞİŞİYOR

Elektrikli araç satışları son bir yılda Türkiye'de ivmesini artırdı. Markaların agresif fiyat politikaları, yerli Togg'un güçlü etkisi, global marka rekabeti ve vergi avantajları Ekim ayında dikkat çeken bir tablo ortaya çıkardı. Satış sonuçlarına göre Togg şimdi iki modeliyle de listenin zirvesine oturdu.

Tesla'nın uzun süre koruduğu liderliği yerli Togg T10F devraldı. Tesla ise ilk 10 sıralamada yer alamadı ve böylece Türkiye'de elektrikli pazarında güç dengeleri tamamen değişti.