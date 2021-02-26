2021 Kızılay personel alımı başvurusu ile kadrosunda işçi alımlarını arttırmaya hazırlanıyor. 11 farklı alan için başvuruların 16 Şubat 2021 tarihinde başladığı Kızılay personel alımları için başvurular 3 Mart 2021 tarihine kadar kolaylıkla yapabilecek. Kızılay personel alımı başvuru şartları nelerdir?11 farklı kadrodan yapılacak ve başvurulara yoğun ilgi gösteriliyor. Kurum başvuruları resmi kariyer sayfası üzerinden online olarak alıyor.
ALIM YAPILACAK KADROLAR!
* Yardımcı
* Usta
* Operatör
* Bölüm Sorumlusu
* Kısım Sorumlusu
* Doktor
* Tercüman (Arapça)
* Tercüman (Farsça)
* Reporting Team Leader (Raporlama Takım Lideri)