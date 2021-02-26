2021 Kızılay personel alımı başvurusu ile kadrosunda işçi alımlarını arttırmaya hazırlanıyor. 11 farklı alan için başvuruların 16 Şubat 2021 tarihinde başladığı Kızılay personel alımları için başvurular 3 Mart 2021 tarihine kadar kolaylıkla yapabilecek. Kızılay personel alımı başvuru şartları nelerdir?11 farklı kadrodan yapılacak ve başvurulara yoğun ilgi gösteriliyor. Kurum başvuruları resmi kariyer sayfası üzerinden online olarak alıyor.