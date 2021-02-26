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    • Memurlar
    • 26.02.2021 13:16
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    • 26.02.2021 13:16
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    Son gün 3 Mart! KPSS şartsız 11 farklı kadrodan personel alımı yapıyor! Doktor, tercüman, operatör, asistan...

    KPSS şartsız personel alımı başvuru şartları nelerdir? Kızılay'da çalışmak isteyen vatandaşlar için KPSS şartı olmadan 11 farklı kadroya personel alımı yapılacağı duyurulmuştu. 'nin birçok ili için alınacak başvurular online olarak yapılacak. Adaylar başvurularını 3 Mart 2021 tarihine kadar yapabilecek. Peki, nelerdir? ? İşte konu hakkında detaylı bilgiler...

    takvim.com.tr
    Kızılay KPSS şartsız 11 farklı kadrodan personel alımı!

    2021 Kızılay personel alımı başvurusu ile kadrosunda işçi alımlarını arttırmaya hazırlanıyor. 11 farklı alan için başvuruların 16 Şubat 2021 tarihinde başladığı Kızılay personel alımları için başvurular 3 Mart 2021 tarihine kadar kolaylıkla yapabilecek. Kızılay personel alımı başvuru şartları nelerdir?11 farklı kadrodan yapılacak ve başvurulara yoğun ilgi gösteriliyor. Kurum başvuruları resmi kariyer sayfası üzerinden online olarak alıyor.

    ALIM YAPILACAK KADROLAR!

    * Yardımcı

    * Usta

    * Operatör

    * Bölüm Sorumlusu

    * Kısım Sorumlusu

    * Doktor

    * Tercüman (Arapça)

    * Tercüman (Farsça)

    * Reporting Team Leader (Raporlama Takım Lideri)

        * Çağrı Merkezi Operatörü

        * Veri Doğrulama ve Analiz Asistanı

        KIZILAY PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

        KIZILAY İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Kızılay personel alım ilanlarını basvuru.kizilaykariyer.com/ilan/site.aspx resmi internet sitesi üzerinden yayınlıyor. Başvuruda bulunabilmek için öncelikle açık pozisyonlar bölümündeki ilan tıklayın. Açılan ilanda belirtilen başvuru şartlarına uygunluk sağlamanız halinde yine sayfanın sağ üst köşesinde bulunan "İlana Başvur" ikonuna tıklayın üyelik ve öz geçmiş adımlarını tamamladıktan sonra başvuru işleminiz tamamlanmış olacak.
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        Haberler Memurlar Son gün 3 Mart! Kızılay KPSS şartsız 11 farklı kadrodan personel alımı yapıyor! Doktor, tercüman, operatör, asistan...