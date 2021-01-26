Memur alım ilanları: İŞKUR üzerinden peşi sıra duyurular yayımlandı. Yayımlanan duyurularda 18 farklı şehirde, farklı kadrolarda istihdam etmek üzere personel alımı yapılacağına yer verildi. İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı kapsamında büro memuru, sekreter, müşteri hizmetleri personeli, işçi gibi birçok kadroda istihdam etmek üzere personel alımı yapıyor. İş arayan statüsündeki vatandaşlar için günlük 108,68TL, öğrenciler için 81,51TL, işsizlik ödeneği alanlar için 54,34TL zaruri gider ödemesi yapılacak. Eğitim tamamlandıktan sonra adaylar aldıkları eğitime göre işe yerleştirilecek. Peki kimler başvuru yapabilir? Hangi şehirlerde alım yapılacak?
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
* Kuruma kayıtlı işsiz olmak,
* 15 yaşını tamamlamış olmak,
* İşverenin birinci veya ikinci dereceden kan hısmı veya eşi olmamak,
* Emekli olmamak,
* Programın başlama tarihinden önceki üç aylık dönemde programa başvuru yapan işverenin çalışanı olmamak,
* Program başlangıcından önceki son 1 ayda uzun vadeli sigorta kollarına ait primi yatırılmamış olmak,
* İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olmak,
* Belirtilen şartları sağlayan ve programa devam etmelerine engel durumları bulunmayan öğrenciler de programlara katılabilmektedirler.
* Ayrıca tarımsal faaliyette bulunanlar ile isteğe bağlı sigortalı sayılanlar, sosyal yardım, engelli maaşı ile dul ve yetim aylığı alanlar da işbaşı eğitim programından yararlanabilmektedirler.
MAAŞ VE DİĞER ÖDEMELER
İş arayan statüsündeki vatandaşlar için günlük 108,68TL, öğrenciler için 81,51TL, işsizlik ödeneği alanlar için 54,34TL zaruri gider ödemesi,
İşte Anne Projesi kapsamında 0-15 yaş arasında çocuğu olan, İş Kulübü faaliyetlerinden faydalanan ve akabinde işbaşı eğitim programlarına katılan kadınlara günlük 95 TL zaruri gider ödemesi,
Geleceğin meslekleri olarak belirlenen mesleklerde düzenlenen programlarda katılımcılara günlük 100 TL zaruri gider ödemesi,
İmalat sektöründeki mesleklerde düzenlenecek işbaşı eğitim programlarına katılan kadınların bakmakla yükümlü oldukları 2-5 yaş arası çocukları için aylık 400 TL bakım desteği ödemesi,
Genel sağlık sigortası primi