İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI NE KADAR SÜRÜYOR?

İşbaşı Eğitim Programı; günde en az 5 en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü ve 45 saati geçmeyecek şekilde düzenlenmektedir.

İşbaşı eğitim programı bilişim ve imalat sektörlerindeki işyeri ve mesleklerde en fazla 6 ay, muhabirlik ile ilgili mesleklerde en fazla 9 ay, tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde MEB Hayat Boyu Öğrenme Modüllerinin asgari süresinden az olmayacak şekilde ve diğer sektörlerde ise en fazla 3 ay uygulanmaktadır.

Siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme uzmanı ve kodlama gibi çağımızın ve geleceğin meslekleri olarak görülen alanlarda düzenlenecek olan işbaşı eğitim programlarına katılan 18-29 yaş arası gençler için 9 aya kadar işbaşı eğitim programı düzenlenebilmektedir.

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

Başvuru yapmak için İŞKUR'un resmi internet sitesine girip açılan sayfanın sol üst köşesinde yer alan ''online işlemler'' butonuna giriş yapınız. Ardından ''kurs ve programlar'' yazan sekmeye tıkladıktan sonra ''kurs program bilgileri''ne giriş yapınız. Açılan sayfanın sol üst köşesinde yer alan ''Ara'' butonuna giriş yaptıktan sonra ilanları görebilirsiniz.

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