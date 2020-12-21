İŞKUR ilanlarıyla bekçi, garson, güvenlik ve sekreter alınacak! Yayımlanan ilanlar aracılığıyla her ay binlerce vatandaş kendi sektöründe iş bulabiliyor. İŞKUR üzerinden kurum ve firmalar tarafından iş arayışı devam edenler için yeni ilanlar yayımlanıyor. İşte İŞKUR yeni işçi alımı ilanları... Çeşitli branşlarda görevlendirmek üzere personel alım ilanı İŞKUR'un resmi sitesinde düzenli zaman aralıklarında yayımlanıyor.
İŞKUR GÜNCEL İŞ İLANLARI
Çeşitli branşlarda görevlendirmek üzere personel alım ilanı İŞKUR'un resmi sitesinde düzenli zaman aralıklarında yayımlanıyor. Aşağıdaki linke tıklayıp "Meslek" kısmına iş aradığınız alanları (Örneğin; kasiyer, danışma, büro memuru, güvenlik ve bekçi) yazarak güncel ilanları görebilir, İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilanlara başvuruda bulunabilirsiniz.
İŞKUR İLAN SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ
İŞKUR BÜRO MEMURU ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
İŞKUR SEKRETER ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
İŞKUR BEKÇİ ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
İŞKUR GARSON ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
İŞKUR KASİYER ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
İŞKUR İLANLARINA GENEL BAŞVURU ŞARTLARI
* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
* Kamu haklarından yasaklanmamış olmak
* Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı veya bulaşıcı hastalığı bulunmamak
* Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlardan dolayı hükümleri bulunmamak.