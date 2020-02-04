Türkiye genelinde EGM tarafından alımı yapılan bekçilerin maaşları tartışma konusu olurken İŞKUR üzerinden özel firmalar bekçi alımı ilanları yayımladı. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere toplamda 9 ilde özel firmalar tarafından yayımlanan bekçi alımı ilanlarında başvuru tarihleri de açıklandı. İŞKUR bekçi alımı ilanına başvuru yapacak olan adayların en az ilköğretim mezunu olması gerektiği bildirildi. İŞKUR bekçi alımı ilanı detayları haberimizde...

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