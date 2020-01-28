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  • 29.01.2020 09:13
  • Son Güncelleme: 29.01.2020 09:13

Günlük 85 lira harçlık nasıl alınır? Hemen alınacak! 2020 yılı ve 41 bin personel alım şartları nedir?

2020 yılı ve binlerce personel ve memur alımı yapacak. Vatandaşlar her gün ilanları yakından takip ediyor. genelinde işveren, İşkur üzerinden 41 bin eleman arıyor. Bunun 6 bin 131'i beden işçisi, yani 'vasıfsız.' Yaklaşık 35 bini ise gıdadan turizme, tekstilden inşaata birçok alanda işçi arayışını içeriyor. İşkur, 2019'da 1 milyon 350 bin kişiyi işe yerleştirdi. 2020 Ocak ayı itibari ile İŞKUR üzerinden kamu ve özel sektörlerde çalıştırılmak üzere yaklaşık 41 Bin personel alımı yapılacağı belirtildi. Alımlarla ilgili kadro dağılımı haberimizdedir. İşsiz olan, iskur.gov.tr adresinden siteye kaydolup, TC kimlik numarasıyla başvuru yapabiliyor.

Günlük 85 ve 77 lira harçlık nasıl alınır?

2020 yılında İŞKUR ve DPB üzerinden binlerce personel ve memur alımı gerçekleştirilecek. Türkiye İş Kurumu (İşkur), işverenden gelen talep doğrultusunda son bir aya ait açık iş sayısını açıkladı. Bu noktada farklı meslek gruplarında farklı başvuru şartları yer almaktadır. İŞKUR üzerinden yayınlanan kamu kurumu ilanlarına https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresinden iş yeri türünü "Kamu" olarak seçerek görmek ve online başvurmak mümkündür. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) web adresinden yayımlanan detaylara göre İŞKUR'a kayıtlı olan işsizlerin iş tecrübesi kazanması ve meslek eğitimlerini almaları kapsamında günlük harçlık veriliyor.

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