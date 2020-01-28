2020 yılında İŞKUR ve DPB üzerinden binlerce personel ve memur alımı gerçekleştirilecek. Türkiye İş Kurumu (İşkur), işverenden gelen talep doğrultusunda son bir aya ait açık iş sayısını açıkladı. Bu noktada farklı meslek gruplarında farklı başvuru şartları yer almaktadır. İŞKUR üzerinden yayınlanan kamu kurumu ilanlarına https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresinden iş yeri türünü "Kamu" olarak seçerek görmek ve online başvurmak mümkündür. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) web adresinden yayımlanan detaylara göre İŞKUR'a kayıtlı olan işsizlerin iş tecrübesi kazanması ve meslek eğitimlerini almaları kapsamında günlük harçlık veriliyor.

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