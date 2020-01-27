En az ilkokul mezunu İŞKUR 1400 temizlik işçisi başvuru şartları! İşte temizlik personeli alım ilanları...
İŞKUR, kamu ve özel sektördeki birçok iş ilanında tek yetkili durumunda. İş ilanlarını her gün onlarca ilave ile güncelleyen İŞKUR'un sitesinde 41 bin personel için ilan var. Bu ilanlar arasında en az ilkokul mezunu ve KPSS şartsız olanlar dikkat çekiyor. İŞKUR 1400 personel alımı ilanı da en çok ilgi görenler arasında yer alıyor. Sizler için İŞKUR en az ilkokul mezunu 1400 temizlik işçisi alım ilanını derledik. İşte temizlik personeli alım ilanları... İŞKUR, 2000 yılında kapatılan İş ve İşçi Bulma Kurumu yerine 2003 yılına kadar süren yasal düzenlemelerin ardından kurulmuş bir istihdam kurumudur.
Türkiye İş Kurumu, yeni ilanlar yayınlayarak istihdama katkıda bulunuyor. 2019 yılında 1.5 milyon kişiye ekmek kapısını aralayan İŞKUR, bu yıl hedefi daha da yukarı çıkardı. İŞKUR istihdamı arttırmak için her gün ilanlarına bir yenisini ekliyor. İŞKUR ilanları içinde KPSS şartsız olanlar ve en az ilkokul mezunlarının başvurabildikleri ilgi görüyor. Temizlik personeli ilanları birçok kişinin aradığı işler arasında yer alıyor. Birçok özel şirket ve kamu kurumu en az ilkokul mezunu temizlik işçisi alıyor. İŞKUR 1400 temizlik personeli alımı için ilan yayınladı. Biz de sizler için İŞKUR temizlik personeli alım şartları ve ilanlarını derledik. İşte temizlik personeli alım ilanları...
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İŞTE İŞKUR 1400 TEMİZLİK PERSONELİ ALIM İLANLARI
1-İstanbul Maviay Organizasyon Güvenlik Temizlik Danımanlık
Son başvuru tarihi: 19.02.2020 – İstanbul / Zeytinburnu
Eğitim durumu en az ilköğretim seviyesinde olan, 22-45 yaş aralığında askerliğini yapmış 4 erkek personel aranıyor.
İletişim; 902126988601
2- Atapark Konutları Site Yönetimi
Son başvuru tarihi: 19.02.2020 – İstanbul / Ataşehir
Eğitim durumu en az ilköğretim seviyesinde olan, 25-45 yaş aralığında 10 temizlik personeli alınacaktır.
Çalışma saatler 08:00-17:00 arasında olup haftada 1 gün izin hakkı vardır.
Not: Adaylar arasından tecrübeli olanlar tercih sebebi olacaktır.
İletişim; 5322576262
3-Mapa İnşaat
Son başvuru tarihi: 18.02.2020 – İstanbul / Bakırköy
Wow hotel'de çalışmak üzere;
Eğitim durumu en az okuryazar, en fazla ön lisans olan, 18-35 yaş aralığında, temizlik ve otelcilik alanında tecrübeli, hijyen kurallarını bilen, uygulayan ve önem veren, verilen işi eksiksiz yerine getiren, ekip çalışmasına yatkın, güler yüzlü, misafir memnuniyetine odaklı çalışan 10 personel aranıyor.
Not: İkamet izni olan yabancı uyruklu kişiler de başvuru yapabilir.
İletişim; 902124685000
4-Tuğra Temizlik Hizmetleri
Son başvuru tarihi: 15.02.2020 – Kırşehir / Merkez
Tuğra Temizlik Firması'nda, apartman temizliğinde çalışmak üzere 20-50 yaş arası, eğitim durumu en az ilköğretim seviyesinde olan 10 bayan eleman aranmaktadır.
İletişim; 905418054040
5-Yağmur Profesyonel Hizmetler Temizlik ve Organizasyon
Son başvuru tarihi: 15.02.2020 – İstanbul / Bahçelievler
Firmamızın bünyesinde 5 yıldızlı otellerde müşterilerin kaldığı odaların temizliğini yapacak, yatak çarşaflarını, nevresimlerini değiştirecek, banyoları uygun kimyasallar kullanarak temizleme işlemini yapabilecek, deneyimli 5 eleman aranıyor.
Çalışma saatleri. 09:00 - 18:00
Cumartesi mesai bulunmaktadır. Servis bulunmamaktadır.
Yol parası verilmemektedir.
Not: İŞKUR' dan işe gönderme formu alarak ya da internetten başvuru yaparak görüşmeye gitmeniz gerekmektedir.
İletişim; 902126916162