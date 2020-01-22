Migros market İŞKUR üzerinden yüzlerce personel alım ilanı yayınladı. Yayınlanan ilanlara göre Migros market, reyon görevlisi, kasiyer, kasap, beden işçisi ve satış departmanlarında istihdam edilmek üzere tecrübeli ve tecrübesiz personel alımı yapılacaktır. Başvurular İŞKUR aracılığı ile yapılacak olup, başvuruda bulunmak isteyen adayları için ilan altında linki verilmiştir. Belirtilen linki tıklayarak online başvuru yapabilirsiniz. Başvurular İŞKUR aracılığı ile yapılacak olup, başvuruda bulunmak isteyen adayları için ilan altında linki verilmiştir. Hemen online başvuru yapmak için en yakın Migros mağazasına başvuru yapabilirsiniz.

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