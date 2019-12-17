Aralık ayının 3. haftasına girdiğimiz şu günlerde kamu kurumları ve özel sektör personel, memur ve işçi alımlarına hız verdi. Bu bağlamda

özellikle KPSS şartı olan ve ya KPSS şartsız alımlara yoğun ilgi gösteren vatandaşlar kamu kurumlarına yada sözleşmeli personel alan kurumlara yoğun bir ilgi gösteriyor. Bizde takvim.com.tr ekibi olarak sizler için Aralık ayı memur ve personel alımı ilanlarını bir araya getirdik.

İşsizlik sorununa çözüm odaklı yapılan ilanlar Aralık ayında da tüm hızıyla sürüyor. Peki Aralık ayı KPSS'li KPSS şartsız personel ve memur alım başvuru şartları nedir? İşte ilanlar ve alım yapılacak kadrolar...

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