Aralık ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde İŞKUR personel alımlarına hız kesmeden devam ediyor. Bu bağlamda İŞKUR üzerinden farklı meslek gruplarında personel alımları da devam ediyor. İŞKUR'da açılan yeni ilanlarda toplamda 2 bin 156 personel alımı yapılacak olup 394 alanda adaylar hem özel hem de kamu kurumları bünyesinde görevlendirilecektir. İŞKUR üzerinden en çok alım yapılan meslek grupları arasında ilk sırada beden işçisi alımı Beden İşçisi alımında görülmekle birlikte bu meslek grubunda 2156 açık iş ilanı bulunmaktadır. İşte İŞKUR farklı meslekler için personel alım başvuru şartları ve detaylar

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