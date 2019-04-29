İŞKUR tarafından 28 Nisan - 10 Mayıs 2019 tarihleri arasında büro memur alımı için yeni iş ilanları yayınlandı. İŞKUR'den yapılan duyurularda 542 büro memur alımı (genel), 24 büro memur alımı (idari işler) ve 96 Büro Yönetimi Ve Sekreterlik/Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanı alımı için yeni iş ilanları olduğu bildirildi. İstihdama yönelik yapılan İŞKUR duyurularında, her ilden toplamda 2 binden fazla daimi memur alımı yapılacağı söylendi. Başvurular İŞKUR üzerinden yapılamakta olup, memur alımı başvurularında bulunmak isteyen adayların İŞKUR'un resmi sayfasından ön kayıt olmaları gerekmektedir. Peki İŞKUR'a iş başvurusu nasıl yapılır? İŞKUR kaydı nasıl yapılır?