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  • 29.04.2019 16:18
  • Son Güncelleme: 29.04.2019 17:27

- - İŞKUR büro yönetimi memur alımı başvuru şartları nedir?

ve yayınlanmaya devam ediyor. İŞKUR büro memuru alacak. Yeni yayınlanan iş ilanları çerçevesinde onlarca sektörden yüzlerce memur alımı yapılacak. Yapılacak olan büro memur alımı ile ilgili başvurular 28 Nisan - 10 Mayıs 2019 tarihleri arasında yapılması gerekiyor. İŞKUR, güncel tarih olarak şu ana kadar 2019 yılı içerisinde 396.697 kişiye ve 10 yıl toplamında ise 7.5 milyondan fazla kişiye iş istihdamı sağlamıştır. İşte İŞKUR 28 Nisan - 10 Mayıs güncel iş ilanları - başvuru şartları nedir? Tüm detaylar haberimizde

İŞKUR tarafından 28 Nisan - 10 Mayıs 2019 tarihleri arasında büro memur alımı için yeni iş ilanları yayınlandı. İŞKUR'den yapılan duyurularda 542 büro memur alımı (genel), 24 büro memur alımı (idari işler) ve 96 Büro Yönetimi Ve Sekreterlik/Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanı alımı için yeni iş ilanları olduğu bildirildi. İstihdama yönelik yapılan İŞKUR duyurularında, her ilden toplamda 2 binden fazla daimi memur alımı yapılacağı söylendi. Başvurular İŞKUR üzerinden yapılamakta olup, memur alımı başvurularında bulunmak isteyen adayların İŞKUR'un resmi sayfasından ön kayıt olmaları gerekmektedir. Peki İŞKUR'a iş başvurusu nasıl yapılır? İŞKUR kaydı nasıl yapılır?

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