Müdür yardımcılığı sınavı başvuruları bugün son. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin yayınladığı takvime göre, bugün bitecek başvuru işlemleri için başvuru yapamayan adayların ellerini çabuk tutmaları gerekiyor. Peki, müdür yardımcılığı sınavı başvuru nasıl yapılır? MEB EKYS sınav ücreti hangi bankaya yatırılacak? MEB EKYS'ye kimler girebilir? İşte konu ile ilgili detaylı bilgiler...

28 Şubat'ta başlayan MEB EKYS başvuruları 11 Mart Pazartesi günü yani bugün sona eriyor.

Adaylar başvurularını, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak gerçekleştirebilecek.

İnternet üzerinden başvurularını yapan tamamlayan adaylar 12 Mart 2019 tarihine kadar ÖSYM adına aşağıdaki bankalara 180,00 TL sınav ücreti yatıracaklar ve böylelikle başvurularının tamamlayacaklar. Başvuru ücretini yatırmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacak.

BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILACAK?

Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internetbankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internetbankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internetbankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internetbankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Türk Ekonomi Bankası'nın tüm şubeleri ve internetbankacılığı

Halkbank ATM, internetbankacılığı ve şubeler

ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internetbankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.) aracılığıyla yatırılabilecektir.

Adaylar sınav ücretini, ÖSYM'nin internetsayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından TL olarak kredi kartı/banka kartıyla da yatırabileceklerdir.

SINAVA KİMLER KATILABİLİR?

Sınava başvuracak adayların Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görev yapıyor olmaları gerekmektedir. Bu şartı taşımayan adayların başvuruları sistem tarafından engellenecek.

SINAV NE ZAMAN?

MEB'in yayınladığı duyuruya göre, sınav 21 Nisan 2019 tarihinde yapılacak. Sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ise ÖSYM'ce belirlenerek duyurulacak. Sınav saat 10.15'te başlayacak ve adaylara cevaplamaları için 150 dakika verilecek.

SINAV KONULARI NELER?

Sınavda adaylara çoktan seçmeli 80 sorudan oluşan bir test uygulanacak. Yazılı sınav konuları ve ağırlıkları şunlardır:

a) Genel kültür ve genel yetenek: %35

b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi: %10

c) Değerler eğitimi: %5

d) Eğitim ve öğretimde etik: %5

e) Eğitim bilimleri: %3