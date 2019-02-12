Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) 3 bin 343 personel alımı için başvuru sürecini başlattı. Bu kadro sayısından 278'i engelli, 146'sı ise eski hükümlü olarak ayrıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde çalışmak için başvuru yapacak olan adaylarda aranan şartlar neler? Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvuruları nasıl yapılır? İşte konu ile ilgili detaylı ayrıntılar...

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU İŞLEMLERİ

Başvuru işlemleri İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecek. Başvuru yapmak isteyen adayların İŞKUR üzerinden başvuru işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.

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BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Başvuru şartları ve detaylar için diğer sayfaları ziyaret edin.