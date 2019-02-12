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  • 12.02.2019 13:44
  • Son Güncelleme: 12.02.2019 16:32

İŞKUR personel alımı başvuru nasıl yapılır? 2019 GSB personel alımı ilanı

bünyesine 3 bin 243 personel alımı yapılacak. Geçtiğimiz gün duyurusu yapılan personel alımına ilişkin başvurular 11 Şubat itibarıyla alınmaya başlandı. Peki, başvuruları nasıl yapılır? 2019 na göre başvuru şarları neler?

Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvuru nasıl yapılır?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) 3 bin 343 personel alımı için başvuru sürecini başlattı. Bu kadro sayısından 278'i engelli, 146'sı ise eski hükümlü olarak ayrıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde çalışmak için başvuru yapacak olan adaylarda aranan şartlar neler? Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvuruları nasıl yapılır? İşte konu ile ilgili detaylı ayrıntılar...

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU İŞLEMLERİ

Başvuru işlemleri İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecek. Başvuru yapmak isteyen adayların İŞKUR üzerinden başvuru işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.

İŞKUR İLE BAŞVURU YAPABİLMEK İÇİN TIKLAYIN

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Başvuru şartları ve detaylar için diğer sayfaları ziyaret edin.

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