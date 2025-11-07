117. dönem ÖGG sonuçları sorgulama ekranı | 2025 Özel Güvenlik Sınav sonuçları açıklandı mı, nereden sorgulanır?

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

ÖGG SINAVLARI NASIL DEĞERLENDİRİLİYOR?

Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavları, 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Silahlı eğitim alan adaylar için değerlendirme iki aşamadan oluşur:

Yazılı sınavın silah bilgisine yönelik 25 soruluk ikinci bölümü 50 puan değerindedir. Adayların atış performansını ölçen uygulamalı sınav da 50 puan üzerinden değerlendirilir. Bu iki bölümün ortalaması alınarak adayın genel başarı puanı belirlenir. Başarılı sayılmak için, hem her iki bölümden en az 50 puan, hem de ortalama olarak en az 60 puan alınması gerekir.