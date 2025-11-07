117. dönem ÖGG sonuçları sorgulama ekranı | 2025 Özel Güvenlik Sınav sonuçları açıklandı mı, nereden sorgulanır?

117. dönem ÖGG sınav sonuçları, adaylara posta ya da basılı belge şeklinde gönderilmeyecek. Sonuçlara yalnızca çevrimiçi olarak ulaşılabilecek. Adayların başarılı sayılabilmeleri için ise sınavdan 100 üzerinden en az 60 puan almaları gerekiyor. Peki Özel Güvenlik Sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
117. DÖNEM ÖGG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı takvime göre, 117. Dönem Özel Güvenlik Sınavı sonuçları 7 Kasım Cuma günü erişime açılacak.
Adaylar, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını 10-12 Kasım tarihleri arasında yapabilecek.
Yapılan başvuruların değerlendirilmesinin ardından, yazılı sınav itiraz sonuçları 13 Kasım'da açıklanacak.
117. DÖNEM ÖGG SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylar, 117. Dönem ÖGG temel eğitim sınavı sonuçlarına erişmek için Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi egm.gov.tr adresinde yer alan Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı sonuç ekranını kullanabilir.
Sonuç sorgulama işlemi, T.C. kimlik numarası ile sınav adının girilmesiyle gerçekleştirilecek.
Sorgulama ekranında, adayların sınavdan aldıkları puan, ayrıca doğru ve yanlış cevap sayılarına dair detaylı bilgiler görüntüleyebilir.
👉 117. DÖNEM ÖGG SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 👈