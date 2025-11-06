Tarım ve Orman Bakanlığı 200 sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı mı? Asil-yedek aday listesi

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 200 sözleşmeli personel alımı başvuruları geçtiğimiz günlerde sona erdi. Ancak sonuçların açıklanacağı tarih henüz netleşmedi. Bakanlık, yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından asil ve yedek aday listelerini resmi internet sitelerinde yayımlayacak.
Sonuçlar Nereden Öğrenilecek?
Adaylar sonuçları www.tarimorman.gov.tr ve www.tarimorman.gov.tr/PERGEM adreslerinden öğrenebilecek. Ayrıca değerlendirme sonuçları isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden de görüntülenebilecek.
KPSS Puanı Belirleyici Olacak
Yerleştirmelerde 2024 yılı KPSS puanları esas alınacak.