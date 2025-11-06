Tarım ve Orman Bakanlığı 200 sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı mı? Asil-yedek aday listesi

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 200 sözleşmeli personel alımı başvuruları geçtiğimiz günlerde sona erdi. Ancak sonuçların açıklanacağı tarih henüz netleşmedi. Bakanlık, yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından asil ve yedek aday listelerini resmi internet sitelerinde yayımlayacak.