Adalet Bakanlığı İKM sonuçları sorgulama 2025: İnfaz koruma memuru (gardiyanlık) Zabıt Katibi sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

Adalet Bakanlığı’nın 2025 yılı için gerçekleştirdiği 5 bin personel alımı başvuruları 15 Ağustos’ta tamamlandı. 1.500 zabıt katibi, 3.172 infaz koruma memuru (İKM) ile hemşireden şoföre, teknisyenden aşçıya kadar birçok farklı kadro için yapılan alımlarda süreçte yeni aşamaya geçildi. Zabıt katipliği için sözlü sınav tarihlerinin açıklanmasının ardından gözler şimdi infaz koruma memuru (gardiyanlık) ve diğer kadroların sonuç duyurularına çevrildi. Peki Adalet Bakanlığı İKM sonuçları ne zaman açıklanacak?

Adalet Bakanlığı İKM sonuçları sorgulama 2025: İnfaz koruma memuru (gardiyanlık) Zabıt Katibi sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

Adalet Bakanlığı'nın 5 bin personel alımı için yapılan başvurular sona ererken, lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan şartı esas alındı. Peki gardiyanlık sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte sorgulama ekranı!

ADALET BAKANLIĞI 5 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURU SÜRECİ TAMAMLANDI

Adalet Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 5 bin personel alımı için başvurular 15 Ağustos'ta sona erdi. Başvuru kapsamında Ceza ve Tevkifevleri (CTE) Genel Müdürlüğü'ne 3 bin 172 infaz ve koruma memuru, 91 hemşire, 52 teknisyen, 100 şoför, 29 aşçı, 2 kaloriferci, 30 hasta bakıcı ve 24 hizmetli olmak üzere toplam 3 bin 500 personel alınacak. Bunun yanı sıra Personel Genel Müdürlüğü aracılığıyla Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında 1.500 sözleşmeli zabıt katibi kadrosu için alım yapılacak.

BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Başvuru sürecinin üzerinden yaklaşık bir ay geçmesine rağmen sonuçlar henüz ilan edilmedi. Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçlarının kısa süre içinde duyurulması bekleniyor. Sonuçlar açıklandığında detaylı bilgilere haberimizden ulaşabileceksiniz.

ZABIT KATİPLİĞİ SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ

Zabıt katipliği için başvuruda bulunan adayların sözlü sınav tarihi belli oldu. Buna göre sözlü sınavlar 27 Eylül 2025 Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

İNFAZ KORUMA MEMURU SÖZLÜ SINAVI BEKLENİYOR

İnfaz koruma memurluğu için başvuran adayların sözlü sınav tarihleri ise henüz duyurulmadı. Tarihler açıklandığında adaylar, cte.adalet.gov.tr adresi üzerinden bilgilere erişebilecek.

