Adalet Bakanlığı İKM sonuçları sorgulama 2025: İnfaz koruma memuru (gardiyanlık) Zabıt Katibi sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

Adalet Bakanlığı 'nın 5 bin personel alımı için yapılan başvurular sona ererken, lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan şartı esas alındı. Peki gardiyanlık sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte sorgulama ekranı!

AA

ADALET BAKANLIĞI 5 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURU SÜRECİ TAMAMLANDI

Adalet Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 5 bin personel alımı için başvurular 15 Ağustos'ta sona erdi. Başvuru kapsamında Ceza ve Tevkifevleri (CTE) Genel Müdürlüğü'ne 3 bin 172 infaz ve koruma memuru, 91 hemşire, 52 teknisyen, 100 şoför, 29 aşçı, 2 kaloriferci, 30 hasta bakıcı ve 24 hizmetli olmak üzere toplam 3 bin 500 personel alınacak. Bunun yanı sıra Personel Genel Müdürlüğü aracılığıyla Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında 1.500 sözleşmeli zabıt katibi kadrosu için alım yapılacak.