HMGS 2025 sınavı ne zaman? Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı tarihleri ve sınav yerleri

Türkiye'de ilk kez uygulanacak olan Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) için geri sayım sürüyor. Hukuk fakültesi mezunları ile denklik almış yurtdışı mezunlarını yakından ilgilendiren sınav, 28 Eylül 2025 tarihinde yapılacak. Adayların sınav yerlerini öğrenebileceği giriş belgelerinin ise önümüzdeki günlerde ÖSYM tarafından erişime açılması bekleniyor.