HMGS 2025 sınavı ne zaman? Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı tarihleri ve sınav yerleri

Türkiye'de ilk kez uygulanacak olan Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) için geri sayım sürüyor. Hukuk fakültesi mezunları ile denklik almış yurtdışı mezunlarını yakından ilgilendiren sınav, 28 Eylül 2025 tarihinde yapılacak. Adayların sınav yerlerini öğrenebileceği giriş belgelerinin ise önümüzdeki günlerde ÖSYM tarafından erişime açılması bekleniyor.
📅 HMGS Ne Zaman Yapılacak?
Adayların yoğun şekilde araştırdığı sınav tarihi netleşti. 2025 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS), 28 Eylül 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınav, Türkiye genelinde 18 ilde eş zamanlı olarak yapılacak.
📌 HMGS Sınav İçeriği
Sınav, çoktan seçmeli 100 sorudan oluşacak ve test yöntemiyle uygulanacak. Adayların başarılı sayılabilmesi için en az 70 puan alması gerekecek. Ölçülecek alanlar şunlar olacak:
-
Anayasa Hukuku, Anayasa Yargısı
-
İdare Hukuku, İdari Yargılama Usulü
-
Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku
-
Ticaret Hukuku, Hukuk Yargılama Usulü
-
İcra ve İflas Hukuku
-
Ceza Hukuku, Ceza Yargılama Usulü
-
İş Hukuku, Vergi Hukuku, Vergi Usul Hukuku
-
Avukatlık Hukuku
-
Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi
-
Türk Hukuk Tarihi
🏛 HMGS Sınav Yerleri Açıklandı mı?
Adayların sınava nerede gireceği henüz netleşmedi. Sınav giriş belgelerinin önümüzdeki hafta içerisinde ÖSYM'nin AİS sistemi üzerinden erişime açılması bekleniyor. Adaylar, sınav yeri bilgilerine sadece ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilecek.