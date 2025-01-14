Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 527 personel alımı şartları neler? Kadro ve kontenjanlar...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 527 sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyurdu. Başvurular 9 Ocak 2025 tarihinde başladı ve adaylar tercihler için 15 Ocak 2025 tarihine kadar süreye sahip.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 527 sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyurdu. Başvurular 9 Ocak 2025 tarihinde başladı ve adaylar tercihler için 15 Ocak 2025 tarihine kadar süreye sahip.
Hangi Kadrolar İçin Alım Yapılacak?
Bakanlık, farklı eğitim düzeylerinden mezun adaylara yönelik pozisyonlar açıkladı:
Ortaöğretim mezunları için: 28 destek personeli (KPSS P94 puan türü),
Ön lisans mezunları için: 17 koruma güvenlik görevlisi ve 80 büro personeli (KPSS P93 puan türü),
Lisans mezunları için: 12 avukat, 291 büro personeli, 97 mühendis ve 2 mimar (KPSS P3 puan türü).
Başvuru Nasıl Yapılacak?
Başvuru işlemleri, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştiriliyor. Adayların, tercih yapmadan önce KPSS-2025/3 Tercih Kılavuzu'nu dikkatlice incelemeleri öneriliyor. Yerleştirme işlemleri, adayların KPSS puanlarına ve tercih sıralamalarına göre yapılacak.
Yerleştirme Süreci ve Şartlar
ÖSYM tarafından yapılacak yerleştirmelerde, aynı puanı alan adaylar arasında mezuniyet tarihi önce olanlara öncelik verilecek. Mezuniyet tarihinin de aynı olması durumunda yaşı büyük olan aday tercih edilecek. Ayrıca, yerleştirme sırasında öğrenim düzeyi, mezun olunan program ve pozisyon nitelikleri arasında tutarlılık aranacak. Bilgilerde herhangi bir uyumsuzluk tespit edilirse, adayın tercihi iptal edilecek.
Başvuru İçin Son Tarih 15 Ocak 2025
Adaylar, tercih işlemlerini 15 Ocak 2025 saat 23.59'a kadar tamamlamalı. Yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından açıklanacak ve duyurular ÖSYM'nin resmi kanalları üzerinden yapılacak.
Öne Çıkan Notlar:
Adayların, yerleştirme sürecinde doğru bilgi beyan etmeleri büyük önem taşıyor.
Yerleştirme sürecinde gerçeğe aykırı bilgi veren adayların atamaları iptal edilecek.
Süreç hakkında detaylı bilgiye KPSS-2025/3 Tercih Kılavuzu'ndan ulaşılabilir.
Adayların Dikkat Etmesi Gerekenler
Başvuru sürecinde adayların tercihlerini dikkatle yapması ve tüm detayları incelemesi gerekiyor. Bu fırsat, kamu personeli olmak isteyen binlerce kişi için büyük bir şans sunuyor.