Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 527 personel alımı şartları neler? Kadro ve kontenjanlar...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 527 sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyurdu. Başvurular 9 Ocak 2025 tarihinde başladı ve adaylar tercihler için 15 Ocak 2025 tarihine kadar süreye sahip.

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Başvuru Nasıl Yapılacak?

Başvuru işlemleri, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştiriliyor. Adayların, tercih yapmadan önce KPSS-2025/3 Tercih Kılavuzu'nu dikkatlice incelemeleri öneriliyor. Yerleştirme işlemleri, adayların KPSS puanlarına ve tercih sıralamalarına göre yapılacak.

Yerleştirme Süreci ve Şartlar

ÖSYM tarafından yapılacak yerleştirmelerde, aynı puanı alan adaylar arasında mezuniyet tarihi önce olanlara öncelik verilecek. Mezuniyet tarihinin de aynı olması durumunda yaşı büyük olan aday tercih edilecek. Ayrıca, yerleştirme sırasında öğrenim düzeyi, mezun olunan program ve pozisyon nitelikleri arasında tutarlılık aranacak. Bilgilerde herhangi bir uyumsuzluk tespit edilirse, adayın tercihi iptal edilecek.