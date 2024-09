İŞKUR 115.264 personel alımı e-şubede! Beden işçisi, temizlik görevlisi için başvuru şartları...

Son Başvuru Tarihleri ve Detaylar

Başvuruların ne zaman sona ereceği konusunda resmi bir açıklama yapılmamakla birlikte, iş arayanların ilanları düzenli olarak takip etmeleri önerilmektedir. Her pozisyonun başvuru tarihi ve süreci farklı olabileceği için İŞKUR e-şube sistemine sık sık giriş yaparak güncel ilanları incelemek faydalı olacaktır. İŞKUR, yeni ilanları sürekli olarak eklemeye devam ettiğinden, iş arayanlar için çeşitli fırsatlar her an önlerine çıkabilir.