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İŞKUR 115.264 personel alımı e-şubede! Beden işçisi, temizlik görevlisi için başvuru şartları...

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) 115.264 açık pozisyon için personel alımı yapacağını duyurdu. Beden işçisinden güvenlik görevlisine, aşçıdan büro memuruna kadar geniş bir yelpazede istihdam fırsatları sunuluyor. Başvurular İŞKUR'un e-şube sistemi üzerinden alınmaya başlandı. İş arayan vatandaşlar, uygun pozisyonlara başvuru yapabilmek için İŞKUR e-şubesine giriş yaparak başvurularını gerçekleştirebilirler. İşte İŞKUR'un personel alımına dair detaylar ve başvuru ekranına ulaşma yolları...

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Giriş Tarihi :27 Eylül 2024 , 09:29 Güncelleme Tarihi :27 Eylül 2024 , 09:40
İŞKUR 115.264 personel alımı e-şubede! Beden işçisi, temizlik görevlisi için başvuru şartları...

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Türkiye İş Kurumu, farklı meslek gruplarından 115.264 personel alımı için başvuruları e-şube üzerinden kabul ediyor. Büro memuru, elektrikçi, şoför, temizlik görevlisi ve depo elemanı gibi pozisyonlar sizi bekliyor.

İŞKUR 115.264 Personel Alımı Detayları

İŞKUR, Türkiye genelinde çeşitli kurum ve kuruluşlarda istihdam edilmek üzere 115.264 personel alımını duyurdu. Başvuru yapmak isteyen adaylar, İŞKUR'un resmi internet sitesinden e-şube aracılığıyla işlemlerini gerçekleştirebilecek. Adaylar, beden işçisi, temizlik görevlisi, depo elemanı, güvenlik görevlisi, aşçı, bulaşıkçı, satış danışmanı gibi farklı meslek alanlarında açılan pozisyonlar için başvuruda bulunabilecek.

Başvurularda dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, her pozisyon için belirlenen özel şartların farklılık göstermesidir. İlanlar arasında aranan şartlara göre adaylar, kendi özelliklerine uygun olan ilanlara başvurabilir. Örneğin, güvenlik görevlisi pozisyonuna başvuran adaylardan güvenlik sertifikası istenebilirken, beden işçisi pozisyonunda fiziksel yeterlilik ön planda olabilir.

Hangi Pozisyonlar İçin Alım Yapılıyor?

İŞKUR'un duyurduğu personel alımları, oldukça geniş bir meslek yelpazesinde gerçekleşiyor. İşte başvuru yapabileceğiniz bazı pozisyonlar:

Beden İşçisi (Genel)

Temizlik Görevlisi

Servis Elemanı (Garson)

Satış Elemanı/Danışmanı

Paketleme İşçisi

Konfeksiyon İşçisi

Depo Görevlisi

Şoför

Elektrikçi

Büro Memuru

İlgilenen adaylar, İŞKUR'un açık iş ilanları sayfası üzerinden bu pozisyonları inceleyebilir ve başvuru şartlarını öğrenebilirler. Başvuru yapmak için gerekli bağlantılara ulaşmak isteyenler buraya tıklayarak doğrudan ilanları görüntüleyebilir.

İŞKUR Profili Nasıl Oluşturulur?

İŞKUR'da iş başvurusu yapabilmek için öncelikle bir profil oluşturmanız gerekmektedir. İŞKUR profili oluşturmak oldukça kolaydır ve bu işlemi birkaç adımda tamamlayabilirsiniz. İŞKUR profil oluşturma adımları şu şekildedir:

İŞKUR'un resmi internet sitesi olan iskur.gov.tr adresine giriş yapın.

Sayfanın sol tarafında bulunan İnternet Şubesi alanına tıklayın.

İŞKUR e-Devlet Şubesine giriş yaparak kayıt sayfasına ulaşın.

Sol menüden İş Arayan bölümüne tıklayın ve ardından Üye Ol kısmına geçin.

Kayıt formunu doldurarak kimlik bilgilerinizi eksiksiz bir şekilde girin.

Üyelik sözleşmesini okuyup kabul ettikten sonra profil oluşturma işleminizi tamamlayabilirsiniz.

Bu işlemleri tamamladıktan sonra İŞKUR üzerinden meslek ve eğitim özelliklerinize en uygun iş ilanlarına başvurabilirsiniz. E-şube sistemini kullanarak açık iş ilanlarına hızlıca erişim sağlayabilir ve profilinizle doğrudan başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

İŞKUR Kayıt Belgesi İçin Gerekli Belgeler

İŞKUR'a kayıt olmak isteyen vatandaşların bazı şartları karşılaması gerekmektedir. Kayıt işlemleri için aşağıdaki şartları sağlamak önemlidir:

T.C. vatandaşı olmak,

14 yaşını doldurmuş olmak,

Reşit olanlar için askerlik hizmetini tamamlamış veya tecil ettirmiş olmak.

İŞKUR kayıt belgesi almak isteyenlerin, İŞKUR il müdürlüklerine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Başvuru yapacak kişilerin eğitim durumları ya da iş tecrübeleri olmaması durumunda, İŞKUR'un meslek edindirme kurslarına katılmaları gerekebilir. Bu kurslar sayesinde meslek sahibi olabilen vatandaşlar, iş bulma konusunda da avantaj elde edebilirler.

Son Başvuru Tarihleri ve Detaylar

Başvuruların ne zaman sona ereceği konusunda resmi bir açıklama yapılmamakla birlikte, iş arayanların ilanları düzenli olarak takip etmeleri önerilmektedir. Her pozisyonun başvuru tarihi ve süreci farklı olabileceği için İŞKUR e-şube sistemine sık sık giriş yaparak güncel ilanları incelemek faydalı olacaktır. İŞKUR, yeni ilanları sürekli olarak eklemeye devam ettiğinden, iş arayanlar için çeşitli fırsatlar her an önlerine çıkabilir.

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