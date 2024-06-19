En az 28.750 TL maaşla büro personeli, güvenlik ve temizlik görevlisi alınıyor! İŞKUR 19-30 Haziran personel alımı başvuru şartları!

İş arayışında olan vatandaşlar için kritik bir kaynak olan İŞKUR, farklı sektörlerdeki iş olanaklarıyla insanların kariyer amaçlarına ulaşmalarına destek oluyor. Yeni açıklanan personel alım ilanlarıyla, hem kamu hem de özel sektörde çeşitli pozisyonlar sunulmaktadır. Bu anlamda büro personeli, güvenlik ve temizlik görevlisi alım ilanlarını sayfamızda bulabilirsiniz.