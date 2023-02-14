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    • Memur
    • 14.02.2023 09:30
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    • 14.02.2023 09:30
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    Beykent Üniversitesi 20 araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alacak

    İnternet üzerinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Beykent Üniversitesi 20 araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi için yayınladığı personel alım ilanı dikkat çekti.

    Beykent Üniversitesi 20 akademisyen alacak!

    Beykent Üniversitesi Rektörlüğü, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 20 araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi için personel alımı yapılacağını duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakültelerde görev yapacağı, ilgili şartlar ve son başvuru tarihi ilanda yer aldı.

    ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Beykent Üniversitesi Rektörlüğü personel alım ilanı için bilgiler:

    Üniversitemizin aşağıda belirtilen Fakülte/Yüksekokul programlarına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca 9 Araştırma Görevlisi 11 Öğretim Görevlisi alınacaktır.


    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

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    Haberler Memur Beykent Üniversitesi 20 araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alacak
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