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    • Memur
    • 12.08.2022 10:32
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    • 12.08.2022 10:32
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    Beykent Üniversitesi 2 öğretim üyesi alacak

    Basın İlan Kurumu'nun internet sitesinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Son ilanlar arasında yer alan Beykent Üniversitesi 2 öğretim üyesi alım ilanı dikkat çekti.

    Beykent Üniversitesi 2 öğretim üyesi alacak

    Beykent Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 2 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakülte ve branşlarda görev yapacağı da açıklandı.

    Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Beykent Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı için bilgiler
    Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi Meslek Yüksekokulu bünyesine çeşitli alanlarda; 2 Öğretim Üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

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