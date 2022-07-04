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    • Memur
    • 04.07.2022 11:04
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    • 04.07.2022 11:04
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    Kırklareli Üniversitesi 23 öğretim üyesi alımı yapacak

    Basın İlan Kurumu'nun internet sitesinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Son ilanlar arasında yer alan Kırklareli Üniversitesi 23 öğretim üyesi alım ilanı dikkat çekti.

    Kırklareli Üniversitesi 23 öğretim üyesi alacak

    Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 23 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakülte ve branşlarda görev yapacağı da açıklandı.

    Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Kırklareli Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı için bilgiler
    Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete 'de yayımlandığı tarihten itibaren (yayımlandığı tarih dâhil) 15 (on beş) gündür. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca ve/veya Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış olması gereklidir.

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

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