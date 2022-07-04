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    • Memur
    • 04.07.2022 11:13
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    • 04.07.2022 11:13
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    İstanbul Esenyurt Üniversitesi 9 öğretim üyesi alımı yapacak

    Basın İlan Kurumu'nun internet sitesinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Son ilanlar arasında yer alan İstanbul Esenyurt Üniversitesi 9 öğretim üyesi alım ilanı dikkat çekti.

    İstanbul Esenyurt Üniversitesi 9 öğretim üyesi alacak

    İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 9 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakülte ve branşlarda görev yapacağı da açıklandı.

    Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte İstanbul Esenyurt Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı için bilgiler
    Öğretim Üyesi Kadro Başvurusunda İstenen Belgeler:
    1. Başvuru Dilekçesi (www.esenyurt.edu.tr adresinden ulaşılabilir.)
    2. YÖK formatında özgeçmiş,
    3. Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
    4. 2 adet fotoğraf,
    5. Doçentlik belgesi (Profesör ve Doçent kadrosu başvuruları için),
    6. Onaylı Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora diploma fotokopileri (COVİD-19 Pandemi nedeniyle e-Devlet sistemi üzerinden barkotlu evrak kabul edilmektedir. Ancak, yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından onaylanmış Denklik Belgesi'nin alınmış olması ve diplomanın apostil şerh işleminin yapılmış olması şarttır.)

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

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