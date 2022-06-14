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    • Memur
    • 14.06.2022 14:24
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    • 14.06.2022 14:24
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    Selçuk Üniversitesi 6 öğretim ve araştırma görevlisi alacak

    Basın İlan Kurumu'nun internet sitesinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Son ilanlar arasında yer alan Selçuk Üniversitesi'nin 6 Öğretim ve Araştırma Görevlisi alım ilanı dikkat çekti.

    takvim.com.tr
    Selçuk Üniversitesi 6 öğretim ve araştırma görevlisi alacak

    Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 6 Öğretim ve Araştırma Görevlisi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakülte ve branşlarda görev yapacağı da açıklandı.

    Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Ankara Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı için bilgiler

    Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan ve aşağıda bölümleri/programları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi, 10.07.2018 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 09 Kasım 2018 tarih 30590 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in ilgili hükümleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır.

    Duyuru Başlama Tarihi : 13.06.2022
    Son Başvuru Tarihi : 28.06.2022
    Ön Değ. Sonuç Açıklama Tarihi : 05.07.2022
    Giriş Sınavı Tarihi : 19.07.2022
    Sonuç Açıklama Tarihi : 26.07.2022
    Sonuçların İlan Edileceği İnternet Adresi : www.selcuk.edu.tr

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