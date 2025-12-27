Blok3’ün acı günü: Ölüm haberiyle sarsıldı

Kaynak: Sosyal medya

Son dönemde biletleri günler öncesinden tükenen konserleriyle adından söz ettiren Blok3, sağlık sorunları nedeniyle geçtiğimiz haftalarda sahnelere kısa bir ara vermişti. Ardından yeniden konserlere dönme kararı alan ünlü rapçi, bu kez yaşadığı aile kaybı nedeniyle programını ertelemek zorunda kaldı.