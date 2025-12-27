Blok3’ün acı günü: Ölüm haberiyle sarsıldı
Rap dünyasının dikkat çeken isimlerinden Blok3, aldığı ölüm haberiyle sarsıldı. Ünlü rapçi, babaannesinin vefatının ardından planlanan konserini iptal ettiğini duyurdu.
Blok3 sahne adıyla tanınan rapçi Hakan Aydın, babaannesinin hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla açıkladı. Ünlü isim, yaşadığı kayıp nedeniyle Muğla'da gerçekleşmesi planlanan konserini ileri bir tarihe ertelediğini belirtti.
Instagram üzerinden sevenlerine seslenen Blok3, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
Muğla'daki konserimi cenaze sebebiyle başka bir tarihe erteliyorum. Mekânın cennet olsun babaannem
Rapçinin bu mesajı kısa sürede büyük yankı uyandırırken, takipçilerinden çok sayıda taziye mesajı geldi.
Son dönemde biletleri günler öncesinden tükenen konserleriyle adından söz ettiren Blok3, sağlık sorunları nedeniyle geçtiğimiz haftalarda sahnelere kısa bir ara vermişti. Ardından yeniden konserlere dönme kararı alan ünlü rapçi, bu kez yaşadığı aile kaybı nedeniyle programını ertelemek zorunda kaldı.