PODCAST CANLI YAYIN
Ünlülere uyuşturucu operasyonu! Gözler Adli Tıp'ta!

Ünlülere uyuşturucu operasyonu! Gözler Adli Tıp'ta!

Ünlü isimlere yönelik yeni dalga uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Yapılan şafak baskınında İrem Sak, Aleyna Tilki ve Danla Bilic gözaltına alınırken, adreste bulunmayan ve yurtdışında olan ünlüler için yakalama kararı çıkartıldı.

Bunlar da Var

GOL: Galatasaray 1 - 0 Başakşehir | Ahmed Kutucu
GOL: Galatasaray 1 - 0 Başakşehir | Ahmed Kutucu
GOL: Gençlerbirliği 0 - 1 Bodrum FK | Adem Metin Türk
GOL: Gençlerbirliği 0 - 1 Bodrum FK | Adem Metin Türk
Berrak Tüzünataç uyuşturucu soruşturmasında ifade verdi
Berrak Tüzünataç uyuşturucu soruşturmasında ifade verdi
Başsavcı Duygu Bayar Öksüz olay yerindeydi: Güllü soruşturmasında dikkat çeken anlar
Başsavcı Duygu Bayar Öksüz olay yerindeydi: Güllü soruşturmasında dikkat çeken anlar

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle