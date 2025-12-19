PODCAST
Ünlülere uyuşturucu operasyonu! Gözler Adli Tıp'ta!
Giriş Tarihi: 19 Aralık 2025 10:55
Ünlü isimlere yönelik yeni dalga uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Yapılan şafak baskınında İrem Sak, Aleyna Tilki ve Danla Bilic gözaltına alınırken, adreste bulunmayan ve yurtdışında olan ünlüler için yakalama kararı çıkartıldı.
