Takvim gazetesi yazdı savcılık peşine düştü!

İstanbul'da devam eden uyuşturucu soruşturması, ünlü isimlerin adının karıştığı bir skandala dönüştü. Soruşturma kapsamında Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun kuzeni Kasım Garipoğlu ve Burak Ateş hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Savcılık dosyasına giren detaylar, Boğaz'daki bir yalıda düzenlenen gizli uyuşturucu partilerini işaret ediyordu.