Takvim gazetesi yazdı savcılık peşine düştü!
İstanbul’da yürütülen uyuşturucu soruşturmasında, Boğaz’daki bir yalıda düzenlenen gizli partilere ilişkin iddialar dosyaya girdi. Soruşturma kapsamında Kasım Garipoğlu ve Burak Ateş hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İstanbul'da devam eden uyuşturucu soruşturması, ünlü isimlerin adının karıştığı bir skandala dönüştü. Soruşturma kapsamında Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun kuzeni Kasım Garipoğlu ve Burak Ateş hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Savcılık dosyasına giren detaylar, Boğaz'daki bir yalıda düzenlenen gizli uyuşturucu partilerini işaret ediyordu.
Öte yandan Takvim Gazetesi yazarı Ufuk Özcan, Kasım Garipoğlu'nun 15 milyonluk 40. yaş günü partisini yazmıştı. Ortaköy'de kapatılan özel bir mekanla başlayan kutlama, şifreli giriş sistemi uygulanan Yeniköy'deki yalıya taşınmıştı. Yalının kapısından sadece özel kodu bulunan davetliler içeri girebilmişti.
Partiye sanat ve magazin camiasından isimlerin de katıldığı öne sürülüyor.