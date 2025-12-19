Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy tatilde: Romantik kaçamak!

2022 yılında Polonezköy'de evlenen çift, bir gün önce evlerinin bahçesinde nikah masasına oturmuştu. Evliliklerini gözlerden uzak yaşayan Oktay ve Atiksoy, 21 Mayıs 2024'te kızları Mira Milena'yı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

Kaynak: Sosyal medya Geçen aylarda ihanet iddialarıyla gündem olan ancak haberleri yalanlayan çift, bu kez tatil pozlarıyla çok konuşuldu.