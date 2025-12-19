PODCAST CANLI YAYIN

Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy tatilde: Romantik kaçamak!

Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, tatil için rotayı yurt dışına çevirdi. Ünlü çift, Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’ten paylaştıkları romantik kare dikkat çekti.

Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy tatilde: Romantik kaçamak!

2022 yılında Polonezköy'de evlenen çift, bir gün önce evlerinin bahçesinde nikah masasına oturmuştu. Evliliklerini gözlerden uzak yaşayan Oktay ve Atiksoy, 21 Mayıs 2024'te kızları Mira Milena'yı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

Geçen aylarda ihanet iddialarıyla gündem olan ancak haberleri yalanlayan çift, bu kez tatil pozlarıyla çok konuşuldu.

Yoğun iş temposuna kısa bir mola veren ünlü çift, tatil için Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'ü tercih etti.

Sosyal medyayı aktif kullanan Berk Oktay, eşiyle birlikte çekilen romantik kareyi Instagram hesabından paylaşarak takipçilerinden büyük ilgi gördü.

Paylaşılan fotoğraf, çiftin mutlu birlikteliğinin tüm hızıyla devam ettiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

İşte o paylaşım...

