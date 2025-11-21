Miss Universe birincisi Fatima Bosch kimdir? Meksikalı Fatima Bosch kaç yaşında, mesleği ne?

Dünyanın dört bir yanından güzellerin yarıştığı Miss Universe 2025'in kazananı açıklandı. Final gecesi skandallarla gündeme gelirken, sonuç sosyal medyada ve uluslararası basında büyük yankı uyandırdı. Meksika temsilcisi Fatima Bosch Kainat Güzeli tacını taktı.