Miss Universe birincisi Fatima Bosch kimdir? Meksikalı Fatima Bosch kaç yaşında, mesleği ne?

Dünya genelinde büyük ilgiyle takip edilen Miss Universe yarışmasının bu yılki birincisi belli oldu. Final süreci skandallarla dolu geçerken, sonuç hem sosyal medyada hem de uluslararası basında geniş yankı uyandırdı. Dünyanın dört bir yanından ülke temsilcilerinin yarıştığı organizasyonda, sunucu Nawat Itsaragrisil tarafından azarlanan Meksika Güzeli Fatima Bosch, Kainat Güzeli tacını kazandı. Gelişmelerin ardından Meksikalı güzelin biyografisi merak konusu oldu. Peki Miss Universe birincisi Fatima Bosch kimdir? Meksikalı Fatima Bosch kaç yaşında, mesleği ne?

Miss Universe birincisi Fatima Bosch kimdir? Meksikalı Fatima Bosch kaç yaşında, mesleği ne?

Dünyanın dört bir yanından güzellerin yarıştığı Miss Universe 2025'in kazananı açıklandı. Final gecesi skandallarla gündeme gelirken, sonuç sosyal medyada ve uluslararası basında büyük yankı uyandırdı. Meksika temsilcisi Fatima Bosch Kainat Güzeli tacını taktı.

Fatima Bosch Kimdir?

Fatima Bosch Fernández, Meksika'yı uluslararası arenada temsil eden model, tasarımcı ve sosyal sorumluluk elçisidir.

Bosch, Meksika'nın Tabasco eyaletinden seçilen ilk Miss Universe Meksika unvanlı güzeli olarak tarihe geçti. Meksikalı güzel 2000 doğumlu ve şu an 25 yaşında.

Miss Universe Birincisi Fatima Bosch'un Mesleği Ne?

Fatima Bosch, eğitim hayatı boyunca moda tasarımı üzerine çalıştı. Universidad Iberoamericana'da başladığı eğitimini, İtalya'nın Milano kentindeki NABA ve ABD'de Vermont'taki Lyndon Institute'da sürdürdü.

Kainatın en güzel kadını belli oldu!

