Miss Universe Türkiye adayı Ceren Arslan Türk bayrağını istedi: Güvenlik izin vermedi

Tayland’da düzenlenecek Miss Universe yarışmasında Türkiye’yi temsil etmeye hazırlanan Ceren Arslan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme oturdu. Arslan, sahnedeyken Türk bayrağını almak istediği ancak güvenlik görevlisinin buna izin vermediği anları takipçileriyle paylaştı. Kısa sürede yayılan görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı.

Miss Universe 2025'te Türkiye adına yarışacak olan 26 yaşındaki Ceren Arslan, yarışma başlamadan önce hem güzelliği hem de kamp sürecinde yaşanan gelişmeler nedeniyle magazin gündeminin öne çıkan isimlerinden biri haline geldi.

Arslan, yarışma öncesi duygularını paylaşarak destek mesajı yollayan takipçilerine şu ifadelerle seslendi: "Bayrağımı gururla taşıyorum. Çok heyecanlı ve mutluyum. Bu süreçte desteğiniz en büyük gücüm olacak"

Ceren Arslan'ın Instagram hesabında yayınladığı videoda, sahnede bulunduğu sırada kendisini destekleyen bir izleyiciden Türk bayrağını istediği görülüyor. Ancak görevli bir personelin bayrağı Arslan'a uzatmasına engel olduğu anlar dikkat çekti. Yaşanan bu durumun ardından sosyal medya kullanıcıları Arslan'a çok sayıda destek mesajı gönderdi.

CEREN ARSLAN KİMDİR?

Kainat Güzellik Yarışması'nda (Miss Universe) Türkiye'yi temsil eden Ceren Arslan, 1999 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Hacettepe Üniversitesi Dilbilimi ve Çeviri Bölümü mezunu olan Arslan, Ghent Üniversitesi'nde Erasmus programıyla uluslararası bir eğitim gördü.

İngilizce ve Fransızca başta olmak üzere birden fazla dili akıcı şekilde konuşabilen Ceren Arslan, köken olarak Çerkes-Türk bir aileye mensup. Profesyonel olarak modellik yapan Arslan, modelliğin yanı sıra çevirmenlik ve dansla da yakından ilgileniyor.

Modellik kariyerine 'Model of Turkey' yarışmasında Photomodel kategorisini kazanarak adım atan Arslan, bu başarısı sayesinde modellik dünyasını adını yazdırdı ve 2025 yılında Miss Universe Türkiye tacını kazanarak ülkemizi Tayland'da temsil etme hakkı elde etti.

