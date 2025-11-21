Önce aptal krizi sonra birincilik: Miss Universe 2025’te kainatın en güzel kadını belli oldu!

Miss Universe 2025, bu yıl güzellikten çok yaşanan skandallarla konuşuldu. 120'yi aşkın ülkeden katılımcının yer aldığı yarışmanın en dikkat çekici olayı, Meksika güzeli Fatima Bosch ile yarışmanın sunucusu Nawat Itsaragrisil arasında patlak veren "aptal" polemiği oldu.

Bosch'un sosyal medyada yeterince paylaşım yapmadığı gerekçesiyle sunucu Nawat Itsaragrisil tarafından "aptal" olarak nitelendiği iddiası ortamı gerdi., Itsaragrisil bu iddiayı reddetti ancak tartışmanın büyümesi üzerine güvenliğin çağırılması ve Bosch'un Irak güzeliyle birlikte salonu terk etmesi büyük yankı uyandırdı.

Kaynak: Sosyal medya

Salon çıkışında açıklama yapan Bosch, "Bana aptal dedi, bu saygısızlıktır. Dünya bunu görmeli çünkü biz güçlü kadınlarız, sesimizi duyurmak için buradayız" sözleriyle tepkisini dile getirdi. Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum da Bosch'a destek vererek, kadınların ses çıkarmasının önemine dikkat çekti.

Yarışma finali yaklaşırken bu kez jüri üyesi Omar Harfouch, 30 finalistin "gizli bir jüri" tarafından önceden belirlendiğini öne sürdü. Miss Universe yönetimi ise bu iddiayı kesin bir dille reddederken, Fransız teknik direktör Claude Makelele yarışmadan ayrıldığını açıkladı.